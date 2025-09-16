타란텔라 EA: 헤징 기능과 시장 프로필 통합 기능을 갖춘 고급 그리드 트레이딩 시스템. ADX 추세 필터링, 피보나치 기반 그리드 간격, 다층 진입 조건(RSI/ATR/거래량)을 사용해 시장 프로필 가치 영역 내에서만 거래를 체결합니다. 추적손절, 손익분기점 트리거, 부분 헤지 청산을 포함한 지능형 리스크 관리 기능이 있습니다.

가치 차트는 디트렌드 가격 지표로, 디트렌드 가격 극단을 사용하여 과매수 및 과매도 상태를 표시합니다.

표시기는 차트 한쪽 모서리에 현재 가격을 표시합니다.