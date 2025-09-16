거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
마켓 워치 패널 유틸리티는 금융 종목을 실시간으로 모니터링하여 종가와 같은 주요 데이터를 깔끔하고 직관적인 인터페이스에 표시합니다. 메타트레이더 5용으로 설계된 이 도구를 통해 트레이더는 심볼 간에 빠르게 전환하고, 여러 심볼을 쌓고, 목록을 필터링하여 집중적인 시장 분석을 할 수 있습니다. 간소화된 맞춤형 트레이딩 환경을 제공하여 시장 움직임을 쉽게 추적하고 정보에 입각한 의사결정을 효율적으로 내릴 수 있습니다.
이 유틸리티에는 심볼을 텍스트 파일에 저장하는 기능도 포함되어 있어 매번 저장된 심볼로 패널을 로드할 수 있습니다. 사용자는 심볼 목록을 저장하고 재설정할 수 있으며, 텍스트와 창 색상을 변경하여 패널의 모양을 사용자 지정할 수도 있습니다. 전통적인 시장 데이터 창처럼 작동하며, 심볼 가격을 모니터링하고 최신 정보를 확인할 수 있는 간단한 방법을 제공합니다.
기본 입력:
- 패널 배경색: 전체 패널의 배경색을 설정합니다(기본값: 흰색).
- 패널 텍스트 색상: 패널에 표시되는 텍스트의 색상을 정의합니다(기본값: 진한 파란색).
- 패널 클라이언트 배경: 패널 내 클라이언트 영역의 배경색을 조정합니다(기본값: 밝은 회색).
- 패널 주 텍스트 색상: 패널 내의 주 텍스트 색상을 지정합니다(기본값: 보라색).
