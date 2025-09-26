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Rsi Engulfing Bar V2 - индикатор для MetaTrader 5
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- RSI Condition:
Индекс относительной силы (RSI) за текущий период находится ниже заданного нижнего порога (RsiLow). Это указывает на условия перепроданности.
- Свечной паттерн:
Проверяется наличие определенного свечного паттерна на трех последовательных свечах:
- Текущая свеча (1) закрывается выше, чем открывается (бычья)
- Предыдущая свеча (2) закрывается ниже, чем открывается (медвежья)
- Закрытие текущей свечи находится ниже максимума предыдущей свечи
- Price Action:
Алерт также проверяет, что закрытие текущей свечи находится выше открытия предыдущей свечи, что указывает на потенциальный разворот.
- Сигнал на покупку:
Если все условия соблюдены, оповещение генерирует сигнал "Покупка" со стрелкой вверх на минимуме текущей свечи.
Уровни Rsi 30 - 70 - PLEASE ADD RSI with PERIOD 10 / LVLS 30/70 - Когда бар заливной волны возникает ниже или выше значений rsi, срабатывает алерт -.
Полные АЛЕРТЫ !!!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52102
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Бар Engulfing возникает ниже скользящей средней Ema, которая растет - Торговля на покупку -.
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