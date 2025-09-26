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Индикаторы

Rsi Engulfing Bar V2 - индикатор для MetaTrader 5

Paul Conrad Carlson
Paul Conrad Carlson

Paul Conrad Carlson

4.2 (9)
20 продуктов 5 кодов 2 темы 7 комментариев
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Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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  1. RSI Condition:
    Индекс относительной силы (RSI) за текущий период находится ниже заданного нижнего порога (RsiLow). Это указывает на условия перепроданности.
  2. Свечной паттерн:
    Проверяется наличие определенного свечного паттерна на трех последовательных свечах:
    • Текущая свеча (1) закрывается выше, чем открывается (бычья)
    • Предыдущая свеча (2) закрывается ниже, чем открывается (медвежья)
    • Закрытие текущей свечи находится ниже максимума предыдущей свечи
  3. Price Action:
    Алерт также проверяет, что закрытие текущей свечи находится выше открытия предыдущей свечи, что указывает на потенциальный разворот.
  4. Сигнал на покупку:
    Если все условия соблюдены, оповещение генерирует сигнал "Покупка" со стрелкой вверх на минимуме текущей свечи.

Уровни Rsi 30 - 70 - PLEASE ADD RSI with PERIOD 10 / LVLS 30/70 - Когда бар заливной волны возникает ниже или выше значений rsi, срабатывает алерт -.

Полные АЛЕРТЫ !!!


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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52102

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