Logify - это библиотека логов для MQL, предназначенная для упрощения отладки, отслеживания и мониторинга советников и индикаторов. Она предоставляет структурированные, настраиваемые и организованные журналы непосредственно на графике или в терминале, с поддержкой уровней журнала, гибких форматов и нескольких обработчиков. Легкое, элегантное решение, которое легко интегрировать в ваши MQL-проекты.

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