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Rsi Engulfing Bar V2 - MetaTrader 5脚本

Paul Conrad Carlson
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  1. RSI 条件：
    当前时段的相对强弱指数 (RSI) 低于指定的低阈值 (RsiLow)。这表示超卖状态。
  2. 烛台形态：
    它检查三根连续蜡烛的特定烛台形态：
    • 当前蜡烛 (1) 收盘价高于开盘价（看涨）
    • 前一根蜡烛 (2) 收盘价低于开盘价（看跌）
    • 当前蜡烛的收盘价低于前一根蜡烛的最高价
  3. 价格走势：
    该警报还检查当前蜡烛的收盘价是否高于前一根蜡烛的开盘价，这表明可能出现反转。
  4. 买入信号：
    如果满足所有条件，警报就会生成 "买入 "信号，并在当前蜡烛图的低点显示向上箭头。

Rsi Levels 30 - 70 - 请添加 PERIOD 10 / LVLS 30/70 的 RSI - 当吞没条出现在 RSI 值下方或上方时，警报将被触发。

全部警报


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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52102

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