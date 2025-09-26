请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
- RSI 条件：
当前时段的相对强弱指数 (RSI) 低于指定的低阈值 (RsiLow)。这表示超卖状态。
- 烛台形态：
它检查三根连续蜡烛的特定烛台形态：
- 当前蜡烛 (1) 收盘价高于开盘价（看涨）
- 前一根蜡烛 (2) 收盘价低于开盘价（看跌）
- 当前蜡烛的收盘价低于前一根蜡烛的最高价
- 价格走势：
该警报还检查当前蜡烛的收盘价是否高于前一根蜡烛的开盘价，这表明可能出现反转。
- 买入信号：
如果满足所有条件，警报就会生成 "买入 "信号，并在当前蜡烛图的低点显示向上箭头。
Rsi Levels 30 - 70 - 请添加 PERIOD 10 / LVLS 30/70 的 RSI - 当吞没条出现在 RSI 值下方或上方时，警报将被触发。
全部警报
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52102
Logify - Library for log management
Logify 是 MQL 的日志库，旨在简化 EA 和指标的调试、跟踪和监控。它直接在图表或终端上提供结构化、可定制和有组织的日志，支持日志级别、灵活格式和多个处理程序。这是一个轻量级、优雅的解决方案，可轻松集成到您的 MQL 项目中。Rsi Ema Engulfing Bar V3
在上升的 Ema 移动平均线下方出现吞没条 - 买入交易 - 买入交易
用于测试人员的脚本，可扩展 MetaTrader 5 的标准优化功能
这是一个测试脚本，可扩展 MetaTrader 5 的标准优化功能，允许您根据复杂的用户定义标准（分为样本内和样本外期间、高级指标和统计测试）评估策略。权力制衡
力量平衡 (BOP) 指标最初由 Igor Livshin 于 2001 年开发，用于衡量每根蜡烛图中买卖双方的力量平衡。