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Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52000
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