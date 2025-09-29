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Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator - MetaTrader 5脚本
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52000
2-Pair Correlation EA
2-Pair Correlation EA 是一款免费的智能交易系统，可利用 BTC/USD 和 ETH/USD 的价格相关性进行交易。该 EA 在货币对出现分歧时开启交易，并在货币对重新对齐时关闭交易，以最小的工作量实现自动交易。价格变量
PriceVar% 是一个指标，用于衡量价格与移动平均线之间的百分比差，突出显示市场走势相对于参考值的强度。
Engulfing Indicator
这是一个有助于识别吞没蜡烛形态的指标。量子金银交易商
量子系统 - 利用量子态和概率做出决策。