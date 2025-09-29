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Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator - MetaTrader 5脚本

Minh Hieu Hoang
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52000

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