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Max trade volume checker for your trading account - эксперт для MetaTrader 5
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Небольшая удобная диалоговая панель, которая динамически рассчитывает и отображает максимальный размер лота, разрешенный на вашем брокерском счете для различных типов ордеров - на покупку, продажу, отложенную покупку и отложенную продажу. Он основан на доступной марже. Он должен быть способен рассчитывать максимальный размер лота не только для форекс-пары, но и для других видов ценных бумаг, таких как товары, криптовалюты и индексы. Диалог можно свернуть или закрыть из самой панели.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51877
Интеллектуальная защита позиций с логикой "один хедж на одну позицию". Имеет функцию разделения магических чисел, таймер охлаждения и ограничение максимального хеджирования. Предотвращает бесконечные циклы хеджирования. Свободная лицензия MIT.MACD Signal Line indicator for MT5
Урезанная (только сигнальная линия) версия индикатора MACD от Metaquotes из папки MT5==>Indicators==>Examples.
Класс CDebugLogger - это гибкая и всеобъемлющая утилита для ведения журнала, предназначенная для использования в средах MQL4/5. Он позволяет разработчикам регистрировать сообщения различных уровней важности (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) с возможностью включения в записи журнала временных меток, сигнатур функций, имен файлов и номеров строк. Класс поддерживает запись логов как в консоль, так и в файлы, с возможностью сохранения логов в общей папке и в формате CSV. Кроме того, он предлагает функциональность для глушения журналов на основе определенных ключевых слов, что гарантирует, что конфиденциальная информация не будет записана в журнал. Этот класс идеально подходит для разработчиков, желающих внедрить надежные механизмы протоколирования в свои MQL4/5-приложения, с настраиваемыми функциями, удовлетворяющими широкий спектр потребностей в отладке и мониторинге.HiLo
Индикатор высокой и низкой линии