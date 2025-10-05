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Max trade volume checker for your trading account - эксперт для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Небольшая удобная диалоговая панель, которая динамически рассчитывает и отображает максимальный размер лота, разрешенный на вашем брокерском счете для различных типов ордеров - на покупку, продажу, отложенную покупку и отложенную продажу. Он основан на доступной марже. Он должен быть способен рассчитывать максимальный размер лота не только для форекс-пары, но и для других видов ценных бумаг, таких как товары, криптовалюты и индексы. Диалог можно свернуть или закрыть из самой панели.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51877

HedgeCover EA HedgeCover EA

Интеллектуальная защита позиций с логикой "один хедж на одну позицию". Имеет функцию разделения магических чисел, таймер охлаждения и ограничение максимального хеджирования. Предотвращает бесконечные циклы хеджирования. Свободная лицензия MIT.

MACD Signal Line indicator for MT5 MACD Signal Line indicator for MT5

Урезанная (только сигнальная линия) версия индикатора MACD от Metaquotes из папки MT5==&gt;Indicators==&gt;Examples.

Logging Class for both MQL4 and MQL5 Logging Class for both MQL4 and MQL5

Класс CDebugLogger - это гибкая и всеобъемлющая утилита для ведения журнала, предназначенная для использования в средах MQL4/5. Он позволяет разработчикам регистрировать сообщения различных уровней важности (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) с возможностью включения в записи журнала временных меток, сигнатур функций, имен файлов и номеров строк. Класс поддерживает запись логов как в консоль, так и в файлы, с возможностью сохранения логов в общей папке и в формате CSV. Кроме того, он предлагает функциональность для глушения журналов на основе определенных ключевых слов, что гарантирует, что конфиденциальная информация не будет записана в журнал. Этот класс идеально подходит для разработчиков, желающих внедрить надежные механизмы протоколирования в свои MQL4/5-приложения, с настраиваемыми функциями, удовлетворяющими широкий спектр потребностей в отладке и мониторинге.

HiLo HiLo

Индикатор высокой и низкой линии