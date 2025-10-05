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Max trade volume checker for your trading account - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一个用户友好的小型对话面板，可动态计算并显示经纪账户允许的不同类型订单（买入、卖出、挂单买入和挂单卖出）的最大手数。它以可用保证金为基础。它不仅能计算外汇货币对的最大手数，还能计算商品、加密货币和指数等其他证券的最大手数。对话框可以从面板本身最小化或关闭。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/51877
HedgeCover EA
智能头寸保护，每个头寸一个对冲逻辑。具有魔数分离、冷却计时器和最大对冲限制功能。防止无限对冲循环。免费 MIT 许可。MACD Signal Line indicator for MT5
MT5==>Indicators==>Examples 文件夹中 Metaquotes 的 MACD 指标的精简版（仅信号线）。
Logging Class for both MQL4 and MQL5
CDebugLogger 类是一种灵活而全面的日志工具，专为在 MQL4/5 环境中使用而设计。它允许开发人员记录不同重要程度的消息（INFO、WARNING、ERROR、DEBUG），并可在日志条目中加入时间戳、函数签名、文件名和行号等选项。该类支持将日志记录到控制台和文件中，并能将日志保存到常用文件夹和 CSV 格式。此外，它还提供基于特定关键字的日志静默功能，确保敏感信息不会被记录。该类是希望在其 MQL4/5 应用程序中实施强大日志机制的开发人员的理想选择，其可定制的功能可满足广泛的调试和监控需求。HiLo
高低线指示器