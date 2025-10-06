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Индикаторы

HiLo - индикатор для MetaTrader 5

Leandro Souza | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Leandro de Araujo Souza
Leandro de Araujo Souza

Leandro de Araujo Souza

With a solid background in C# and VB.NET, I bring over 5 years of experience in financial markets and algorithmic trading. My expertise lies in creating, optimizing, and modifying trading indicators and Expert Advisors to deliver high-performance solutions that match your trading strategy.
1 код 2 комментария
Просмотров:
1254
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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HiLo

Индикатор High and Low Line - это простой, но мощный инструмент, предназначенный для нанесения самых высоких и самых низких ценовых уровней выбранного инструмента непосредственно на график. Этот индикатор позволяет трейдерам визуально определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, что может иметь решающее значение для принятия обоснованных торговых решений.

Примеры использования:

  • Определение поддержки и сопротивления: Линии максимума и минимума часто выступают в качестве естественных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя четкие точки для входа, выхода или размещения стоп-лосса.

  • Торговля на прорыв: Отслеживайте, когда цена прорывается выше линии максимума или опускается ниже линии минимума, что может сигнализировать о потенциальных возможностях прорыва.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51643

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