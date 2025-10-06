Класс CDebugLogger - это гибкая и всеобъемлющая утилита для ведения журнала, предназначенная для использования в средах MQL4/5. Он позволяет разработчикам регистрировать сообщения различных уровней важности (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) с возможностью включения в записи журнала временных меток, сигнатур функций, имен файлов и номеров строк. Класс поддерживает запись логов как в консоль, так и в файлы, с возможностью сохранения логов в общей папке и в формате CSV. Кроме того, он предлагает функциональность для глушения журналов на основе определенных ключевых слов, что гарантирует, что конфиденциальная информация не будет записана в журнал. Этот класс идеально подходит для разработчиков, желающих внедрить надежные механизмы протоколирования в свои MQL4/5-приложения, с настраиваемыми функциями, удовлетворяющими широкий спектр потребностей в отладке и мониторинге.

Диалоговое окно для отображения максимального размера лота, допустимого для базового актива, для различных типов ордеров (покупка, продажа, отложенная покупка и отложенная продажа).