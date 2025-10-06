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HiLo - MetaTrader 5脚本

Leandro Souza | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Leandro de Araujo Souza
Leandro de Araujo Souza

Leandro de Araujo Souza

With a solid background in C# and VB.NET, I bring over 5 years of experience in financial markets and algorithmic trading. My expertise lies in creating, optimizing, and modifying trading indicators and Expert Advisors to deliver high-performance solutions that match your trading strategy.
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HiLo

高低线指标 是一种简单而强大的工具，旨在直接在图表上绘制所选符号的最高和最低价格水平。该指标允许交易者直观地识别关键支撑位和阻力位，这对做出明智的交易决策至关重要。

使用案例：

  • 识别支撑位和阻力位： 高线和低线通常充当自然支撑位和阻力位，为进场、出场或止损位置提供明确的点位。

  • 突破交易： 当价格突破高点线或跌破低点线时进行监控，这可能是潜在突破机会的信号。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/51643

Logging Class for both MQL4 and MQL5 Logging Class for both MQL4 and MQL5

CDebugLogger 类是一种灵活而全面的日志工具，专为在 MQL4/5 环境中使用而设计。它允许开发人员记录不同重要程度的消息（INFO、WARNING、ERROR、DEBUG），并可在日志条目中加入时间戳、函数签名、文件名和行号等选项。该类支持将日志记录到控制台和文件中，并能将日志保存到常用文件夹和 CSV 格式。此外，它还提供基于特定关键字的日志静默功能，确保敏感信息不会被记录。该类是希望在其 MQL4/5 应用程序中实施强大日志机制的开发人员的理想选择，其可定制的功能可满足广泛的调试和监控需求。

Max trade volume checker for your trading account Max trade volume checker for your trading account

显示不同类型订单（买入、卖出、挂单买入和挂单卖出）允许的标的资产最大手数的对话框。

Save OHLCV Data from Chart to CSV File Save OHLCV Data from Chart to CSV File

该脚本会将图表上的所有 OHLCV 数据保存到 CSV 文件中。

Renkoo_Subwindow_ATRTrend Renkoo_Subwindow_ATRTrend

许多已知指标的组合