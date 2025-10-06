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HiLo - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
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Leandro de Araujo SouzaWith a solid background in C# and VB.NET, I bring over 5 years of experience in financial markets and algorithmic trading. My expertise lies in creating, optimizing, and modifying trading indicators and Expert Advisors to deliver high-performance solutions that match your trading strategy.
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高低线指标 是一种简单而强大的工具，旨在直接在图表上绘制所选符号的最高和最低价格水平。该指标允许交易者直观地识别关键支撑位和阻力位，这对做出明智的交易决策至关重要。
使用案例：
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识别支撑位和阻力位： 高线和低线通常充当自然支撑位和阻力位，为进场、出场或止损位置提供明确的点位。
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突破交易： 当价格突破高点线或跌破低点线时进行监控，这可能是潜在突破机会的信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/51643
Logging Class for both MQL4 and MQL5
CDebugLogger 类是一种灵活而全面的日志工具，专为在 MQL4/5 环境中使用而设计。它允许开发人员记录不同重要程度的消息（INFO、WARNING、ERROR、DEBUG），并可在日志条目中加入时间戳、函数签名、文件名和行号等选项。该类支持将日志记录到控制台和文件中，并能将日志保存到常用文件夹和 CSV 格式。此外，它还提供基于特定关键字的日志静默功能，确保敏感信息不会被记录。该类是希望在其 MQL4/5 应用程序中实施强大日志机制的开发人员的理想选择，其可定制的功能可满足广泛的调试和监控需求。Max trade volume checker for your trading account
显示不同类型订单（买入、卖出、挂单买入和挂单卖出）允许的标的资产最大手数的对话框。
Save OHLCV Data from Chart to CSV File
该脚本会将图表上的所有 OHLCV 数据保存到 CSV 文件中。Renkoo_Subwindow_ATRTrend
许多已知指标的组合