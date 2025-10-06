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Save OHLCV Data from Chart to CSV File - скрипт для MetaTrader 5

Mohammad Sh
Mohammad Sh

Mohammad Sh

1 код 9 тем 12 комментариев
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(6)
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Стандартным способом получения исторических данных в metatrader5 является использование инструмента "View>Symbols>Request", как показано на рисунке ниже:

Запрос исторических данных

Однако иногда это не позволяет получить все данные, доступные на графике.

Этот скрипт сохраняет все доступные исторические данные в CSV-файл, расположенный в папке "Files" в директории "Common Data Path".

Примечание: Убедитесь, что параметр "Max bars in chart" установлен в значение "Unlimited" в разделе "Tools>Options>Charts" (см. рисунок ниже).

Максимальное количество баров на графике


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51567

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