Стандартным способом получения исторических данных в metatrader5 является использование инструмента "View>Symbols>Request", как показано на рисунке ниже:





Однако иногда это не позволяет получить все данные, доступные на графике.

Этот скрипт сохраняет все доступные исторические данные в CSV-файл, расположенный в папке "Files" в директории "Common Data Path".

Примечание: Убедитесь, что параметр "Max bars in chart" установлен в значение "Unlimited" в разделе "Tools>Options>Charts" (см. рисунок ниже).







