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Save OHLCV Data from Chart to CSV File - MetaTrader 5脚本
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在 metatrader5 中获取历史数据的标准方法是使用 "查看>符号>请求 "工具，如下图所示：
不过，这种方法有时 无法 返回图表上的所有可用数据。
该脚本会将所有可用历史数据保存到 CSV 文件中，该文件位于 "通用数据路径 "目录下的 "Files "文件夹中。
注意：确保在 "工具>选项>图表 "中将 "图表中的最大条形图 "设置为 "无限"（见下图）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/51567
HiLo
高低线指示器Logging Class for both MQL4 and MQL5
CDebugLogger 类是一种灵活而全面的日志工具，专为在 MQL4/5 环境中使用而设计。它允许开发人员记录不同重要程度的消息（INFO、WARNING、ERROR、DEBUG），并可在日志条目中加入时间戳、函数签名、文件名和行号等选项。该类支持将日志记录到控制台和文件中，并能将日志保存到常用文件夹和 CSV 格式。此外，它还提供基于特定关键字的日志静默功能，确保敏感信息不会被记录。该类是希望在其 MQL4/5 应用程序中实施强大日志机制的开发人员的理想选择，其可定制的功能可满足广泛的调试和监控需求。
Renkoo_Subwindow_ATRTrend
许多已知指标的组合WaveTrend
波浪趋势指标（WT）是一种功能强大的技术分析工具，用于识别趋势方向和潜在的反转点。它在一个单独的窗口中绘制两条线，即 WT1 和 WT2，这两条线是根据价格动量和平滑均线计算得出的。