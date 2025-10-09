



Hauptmerkmale:

Automatische Erkennung von Arbitragemöglichkeiten: Nutzt Echtzeit-Währungspaardaten, um profitable Arbitragemöglichkeiten zu finden.

Dynamisches Handelsmanagement: Eröffnet und schließt Trades auf der Grundlage des berechneten Arbitragepotenzials und verwaltet Positionen aktiv, um die Rentabilität zu optimieren.

Plotting-Funktionalität: Zeichnet optional die maximale beobachtete Preisdiskrepanz zu analytischen Zwecken auf.

Eingabe-Parameter:

Los_Größe_pro_Tausend (Standard: 0,01): Legt die Losgröße pro $1000 Kontoguthaben fest und skaliert die Handelsgröße entsprechend der Kontogröße.

Gesamt_Kommission_für_gehandelte_Lose (Voreinstellung: 7,0): Die erwarteten Gesamtprovisionskosten pro gehandeltem Lot, die in Arbitrageberechnungen verwendet werden, um die Rentabilität nach Gebühren zu gewährleisten.

Plot_Max_Difference (Standardwert: false): Wenn diese Option auf "true" gesetzt wird, zeichnet der EA die maximale beobachtete Preisdiskrepanz auf und druckt sie auf der Registerkarte "Expert" aus.

Handelslogik:

Der EA berechnet die theoretischen Crosskurse und vergleicht sie mit den tatsächlichen Marktkursen der beteiligten Währungspaare (EURUSD, GBPUSD und EURGBP). Er bestimmt, ob die Diskrepanz zwischen dem theoretischen und dem tatsächlichen Kurs, bereinigt um Provisionen und Spread-Kosten, eine realisierbare Arbitrage-Gelegenheit darstellt. Wenn eine Gelegenheit erkannt wird, führt der EA Trades über die drei Währungen hinweg so aus, dass das inhärente Risiko minimiert wird - und sichert sich im Grunde einen risikofreien Gewinn, wenn der Markt mit der Arbitrageberechnung übereinstimmt. Zwei Hilfsfunktionen, ClosePosSide() und CloseNegSide() , verwalten die Schließung profitabler bzw. unprofitabler Positionen und stellen sicher, dass sich die Strategie in Echtzeit an Marktbewegungen anpasst.

Dieser EA dient als robustes Werkzeug zur Erkundung von Arbitragemöglichkeiten auf den Devisenmärkten, indem er einen kalkulierten Ansatz zur Ausnutzung von Preisineffizienzen zwischen korrelierten Währungspaaren anwendet. Ideal für fortgeschrittene Händler, die ihre Handelsstrategien mit Arbitrage-Techniken erweitern möchten.

Hinweis: Auch wenn die Backtest-Ergebnisse sehr profitabel erscheinen, können die tatsächlichen Marktbedingungen wie Ausführungsgeschwindigkeit, Liquidität und maklerspezifische Einschränkungen den operativen Erfolg von Arbitrage-Strategien erheblich beeinflussen. Es wird empfohlen, gründliche Tests in einer Demo-Umgebung durchzuführen, bevor man sie auf einem Live-Konto einsetzt.







