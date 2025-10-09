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Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD - эксперт для MetaTrader 5
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Ключевые особенности:
- Автоматическое обнаружение арбитражных возможностей: Использует данные о валютных парах в режиме реального времени для поиска прибыльных арбитражных возможностей.
- Динамическое управление сделками: Открывает и закрывает сделки на основе рассчитанного арбитражного потенциала, активно управляя позициями для оптимизации прибыльности.
- Функциональность построения графиков: Опционально строит график максимального наблюдаемого расхождения цен для аналитических целей.
Входные параметры:
- Lot_Size_Per_Thousand (по умолчанию: 0,01): Определяет размер лота на 1000 долларов баланса счета, масштабируя размер сделки в зависимости от размера счета.
- Total_Commission_for_Lot_Traded (по умолчанию: 7.0): Общая ожидаемая стоимость комиссии за каждый проданный лот, используемая в арбитражных расчетах для обеспечения прибыльности после уплаты штрафов.
- Plot_Max_Difference (по умолчанию: false): Если установлено значение true, советник будет записывать и печатать максимальное наблюдаемое расхождение цен на вкладке "Эксперт".
Логика торговли:
- Советник рассчитывает теоретические кросс-курсы и сравнивает их с фактическими рыночными курсами задействованных валютных пар (EURUSD, GBPUSD и EURGBP).
- Он определяет, представляет ли расхождение между теоретическими и фактическими курсами, скорректированное на комиссионные и спреды, реальную арбитражную возможность.
- Если такая возможность обнаружена, советник совершает сделки по трем валютам таким образом, чтобы минимизировать присущий им риск - по сути, фиксируя безрисковую прибыль, если рынок совпадет с расчетами арбитража.
- Две вспомогательные функции, ClosePosSide() и CloseNegSide(), управляют закрытием прибыльных и неприбыльных позиций соответственно, обеспечивая адаптацию стратегии к движениям рынка в режиме реального времени.
Этот советник служит надежным инструментом для изучения арбитражных возможностей на рынках Форекс, используя расчетный подход для извлечения выгоды из ценовой неэффективности между коррелирующими валютными парами. Идеально подходит для опытных трейдеров, желающих дополнить свои торговые стратегии арбитражными методами.
Примечание: Несмотря на то что результаты бэктестов могут показаться весьма прибыльными, реальные рыночные условия, такие как скорость исполнения, ликвидность и специфические ограничения брокера, могут существенно повлиять на успех арбитражных стратегий. Рекомендуется проводить тщательное тестирование в демо-среде перед развертыванием на реальном счете.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51014
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