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Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
主要功能
- 自动检测套利机会： 利用实时货币对数据寻找有利可图的套利机会。
- 动态交易管理： 根据计算出的套利潜力开启和关闭交易，积极管理头寸，优化盈利能力。
- 绘图功能： 可选择绘制观察到的最大价格差异，用于分析目的。
输入参数：
- Lot_Size_Per_Thousand （默认值：0.01）： 定义每 1000 美元账户余额的手数，根据账户大小缩放交易规模。
- Total_Commission_for_Lot_Traded（总交易佣金）（默认值：7.0）： 每手交易的预期总佣金成本，用于套利计算，以确保收费后的盈利能力。
- Plot_Max_Difference （默认值：false）：最大差价图： 如果设置为 "true"，EA 将在 "专家 "选项卡中记录并打印观察到的最大价格差异。
交易逻辑：
- EA 计算理论交叉汇率，并将其与相关货币对（欧元兑美元、英镑兑美元和欧元兑英镑）的实际市场汇率进行比较。
- 根据佣金和点差成本调整后，确定理论汇率与实际汇率之间的差异是否存在可行的套利机会。
- 如果检测到机会，EA 就会执行这三种货币的交易，从而最大限度地降低固有风险敞口--如果市场与套利计算结果一致，则基本上锁定了无风险利润。
- ClosePosSide()和CloseNegSide()这两个辅助函数分别管理盈利和非盈利头寸的平仓，确保策略根据市场变化进行实时调整。
该 EA 是探索外汇市场套利机会的强大工具，采用计算方法利用相关货币对之间的价格低效。是希望利用套利技术增强交易策略的高级交易者的理想选择。
注意： 虽然回溯测试结果可能看起来利润很高，但实际市场条件（如执行速度、流动性和特定经纪商的限制）会极大地影响套利策略的操作成功率。建议先在模拟环境中进行全面测试，然后再在真实账户中部署。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/51014
Martingale Pulse EA
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定制的买卖线，标注清晰，有助于直观了解买卖价格
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