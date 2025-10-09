



주요 기능:

차익거래 기회 자동 감지: 실시간 통화쌍 데이터를 활용하여 수익성 있는 차익거래 기회를 찾습니다.

실시간 통화쌍 데이터를 활용하여 수익성 있는 차익거래 기회를 찾습니다. 동적 거래 관리: 계산된 차익거래 잠재력에 따라 거래를 개시하고 청산하여 수익성을 최적화할 수 있도록 포지션을 능동적으로 관리합니다.

계산된 차익거래 잠재력에 따라 거래를 개시하고 청산하여 수익성을 최적화할 수 있도록 포지션을 능동적으로 관리합니다. 플로팅 기능: 선택적으로 분석 목적으로 최대 관측 가격 불일치를 플로팅합니다.

입력 매개변수:

1000당 랏 크기(기본값: 0.01): 계좌 잔고 1000달러당 랏 크기를 정의하여 계좌 규모에 따라 거래 규모를 조정합니다.

계좌 잔고 1000달러당 랏 크기를 정의하여 계좌 규모에 따라 거래 규모를 조정합니다. 총_수수료_포_랏_거래(기본값: 7.0): 거래된 랏당 예상되는 총 수수료 비용으로, 수수료 후 수익성을 보장하기 위해 차익거래 계산에 사용됩니다.

거래된 랏당 예상되는 총 수수료 비용으로, 수수료 후 수익성을 보장하기 위해 차익거래 계산에 사용됩니다. Plot_Max_Difference(기본값: false): 참으로 설정하면 EA가 전문가 탭에 관찰된 최대 가격 차이를 기록하고 인쇄합니다.

트레이딩 로직:

EA는 이론적 교차 환율을 계산하고 이를 관련 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, EURGBP)의 실제 시장 환율과 비교합니다. 수수료 및 스프레드 비용을 조정한 이론 환율과 실제 환율의 차이가 실행 가능한 차익거래 기회를 제공하는지 여부를 판단합니다. 기회가 감지되면 EA는 내재된 위험 노출을 최소화하는 방식으로 세 통화에서 거래를 실행하여 시장이 차익거래 계산과 일치할 경우 무위험 수익을 확보합니다. 두 개의 도우미 함수인 ClosePosSide() 및 CloseNegSide()는 각각 수익성 및 비수익성 포지션의 청산을 관리하여 전략이 시장 움직임에 따라 실시간으로 조정되도록 합니다.

이 EA는 외환시장에서 차익거래 기회를 탐색하는 강력한 도구로, 상호 연관된 통화쌍 간의 가격 비효율을 활용하기 위해 계산된 접근방식을 사용합니다. 차익거래 기법으로 트레이딩 전략을 보강하려는 고급 트레이더에게 이상적입니다.

참고: 백테스트 결과는 수익성이 높은 것처럼 보일 수 있지만 체결 속도, 유동성, 브로커별 제약 등 실제 시장 상황이 차익거래 전략의 운영 성공에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 실계좌에 적용하기 전에 데모 환경에서 철저한 테스트를 실시하는 것이 좋습니다.







