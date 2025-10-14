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Find Swing Highs Swing Lows - индикатор для MetaTrader 5
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Этот инструмент помогает трейдерам быстро обнаружить важные ценовые уровни и паттерны, которые могут иметь решающее значение для принятия обоснованных торговых решений.
1. Определение разворота тренда:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50996
Советник RSI Engine - это универсальный автоматический торговый робот для MetaTrader 5, предназначенный для совершения сделок по сигналам популярного индикатора Relative Strength Index (RSI). В версии 2.1 оптимизирована обработка сигналов и повышена стабильность работы. Советник имеет гибкую структуру с несколькими стратегиями на основе RSI, фильтрами подтверждения и комплексными настройками управления сделками, что делает его подходящим как для новичков, так и для опытных трейдеров.MT5 to Telegram Professional Library
Профессиональная библиотека интеграции Telegram Bot для MetaTrader 5. Полноценное решение для отправки торговых сигналов, скриншотов, отчетов и уведомлений в режиме реального времени в каналы и группы Telegram.
больше уверенности в том, что вы сможете заняться торговлейHacking objects in an EX5
Демонстрация того, как изменять объекты в индикаторе, не имея исходного кода