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Индикаторы

Find Swing Highs Swing Lows - индикатор для MetaTrader 5

Philani Mthembu
Philani Mthembu

Philani Mthembu

4.7 (4)
Trader, developer with 2 years experience.
5 продуктов 2 кода 6 комментариев
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Swing High/Low Identifier

Swing High/Low Identifier - это пользовательский индикатор MetaTrader 5 (MT5), предназначенный для выделения значимых точек свинга на вашем графике. Этот индикатор определяет и отмечает максимумы и минимумы свинга на основе настраиваемого диапазона баров.

- Максимумы свинга отмечаются красными стрелками над соответствующими свечами.
- Минимумы свинга отмечаются синими стрелками под соответствующими свечами.

Этот инструмент помогает трейдерам быстро обнаружить важные ценовые уровни и паттерны, которые могут иметь решающее значение для принятия обоснованных торговых решений.



### Полезные стратегии

1. Определение разворота тренда:

- Максимумы свинга могут указывать на потенциальные уровни сопротивления, где может начаться нисходящий тренд.
- Минимумы свинга могут указывать на потенциальные уровни поддержки, с которых может начаться восходящий тренд.

2. Анализ поддержки и сопротивления:
- Используйте отмеченные максимумы и минимумы свинга для построения горизонтальных линий или каналов, которые могут выступать в качестве ключевых уровней поддержки и сопротивления.

3. Торговля по методу Price Action:
- Комбинируйте индикатор с методами ценового действия, такими как свечные модели или стратегии прорыва, для подтверждения входов и выходов в точках колебаний.

4. Свинг-трейдинг:
- Используйте максимумы и минимумы свинга для определения точек входа и выхода на основе наблюдаемых ценовых колебаний и потенциальных зон разворота.

5. Подтверждение для других индикаторов:
- Используйте точки свинга в качестве подтверждения для других технических индикаторов, таких как скользящие средние или осцилляторы, чтобы повысить надежность торговых сигналов.

Этот индикатор обеспечивает визуальное представление ключевых ценовых точек, помогая трейдерам улучшить свой технический анализ и процесс принятия решений.

Highs_Lows_Gold 4hr_HH_LL

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50996

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