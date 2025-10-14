Swing High/Low Identifier





Swing High/Low Identifier - это пользовательский индикатор MetaTrader 5 (MT5), предназначенный для выделения значимых точек свинга на вашем графике. Этот индикатор определяет и отмечает максимумы и минимумы свинга на основе настраиваемого диапазона баров.





- Максимумы свинга отмечаются красными стрелками над соответствующими свечами.

- Минимумы свинга отмечаются синими стрелками под соответствующими свечами.





Этот инструмент помогает трейдерам быстро обнаружить важные ценовые уровни и паттерны, которые могут иметь решающее значение для принятия обоснованных торговых решений.







### Полезные стратегии





1. Определение разворота тренда:

- Максимумы свинга могут указывать на потенциальные уровни сопротивления, где может начаться нисходящий тренд.

- Минимумы свинга могут указывать на потенциальные уровни поддержки, с которых может начаться восходящий тренд.





2. Анализ поддержки и сопротивления:

- Используйте отмеченные максимумы и минимумы свинга для построения горизонтальных линий или каналов, которые могут выступать в качестве ключевых уровней поддержки и сопротивления.





3. Торговля по методу Price Action:

- Комбинируйте индикатор с методами ценового действия, такими как свечные модели или стратегии прорыва, для подтверждения входов и выходов в точках колебаний.





4. Свинг-трейдинг:

- Используйте максимумы и минимумы свинга для определения точек входа и выхода на основе наблюдаемых ценовых колебаний и потенциальных зон разворота.





5. Подтверждение для других индикаторов:

- Используйте точки свинга в качестве подтверждения для других технических индикаторов, таких как скользящие средние или осцилляторы, чтобы повысить надежность торговых сигналов.



