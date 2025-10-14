波段高低点识别器





Swing High/Low Identifier 是一个自定义 MetaTrader 5 (MT5) 指标，旨在突出显示图表上的重要波动点。该指标根据可配置的条形图范围识别并标记波段高点和波段低点。





- 波段高点 在相应蜡烛图上方用红色箭头标记。

- 摆动低点 用蓝色箭头标注在相应蜡烛图的下方。





该工具可帮助交易者快速发现重要的价格水平和形态，这对做出明智的交易决策至关重要。







### 有用的策略





1.趋势反转识别：

- 摆动高点可以指示潜在的阻力位，下跌趋势可能在此开始。

- 摆动低点则表示可能开始上升趋势的潜在支撑位。





2.支撑和阻力分析：

- 使用标记的波段高点和低点绘制水平线或通道，作为关键的支撑位和阻力位。





3.价格行动交易：

- 将指标与蜡烛图形态或突破策略等价格行为技术相结合，以确认在波动点的进场和出场。





4.波段交易：

- 根据观察到的价格波动和潜在反转区域，利用波段高点和低点来确定进出场点。





5.确认其他指标：

- 将波段点用作其他技术指标（如移动平均线或震荡指标）的确认点，以提高交易信号的可靠性。



