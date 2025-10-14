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Find Swing Highs Swing Lows - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
波段高低点识别器
Swing High/Low Identifier 是一个自定义 MetaTrader 5 (MT5) 指标，旨在突出显示图表上的重要波动点。该指标根据可配置的条形图范围识别并标记波段高点和波段低点。
- 波段高点 在相应蜡烛图上方用红色箭头标记。
- 摆动低点 用蓝色箭头标注在相应蜡烛图的下方。
该工具可帮助交易者快速发现重要的价格水平和形态，这对做出明智的交易决策至关重要。
### 有用的策略
1.趋势反转识别：
- 摆动高点可以指示潜在的阻力位，下跌趋势可能在此开始。
- 摆动低点则表示可能开始上升趋势的潜在支撑位。
2.支撑和阻力分析：
- 使用标记的波段高点和低点绘制水平线或通道，作为关键的支撑位和阻力位。
3.价格行动交易：
- 将指标与蜡烛图形态或突破策略等价格行为技术相结合，以确认在波动点的进场和出场。
4.波段交易：
- 根据观察到的价格波动和潜在反转区域，利用波段高点和低点来确定进出场点。
5.确认其他指标：
- 将波段点用作其他技术指标（如移动平均线或震荡指标）的确认点，以提高交易信号的可靠性。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50996
美元指数
为 MetaTrader 5 提供的一项服务，可创建实时反映美元指数 (DXY) 的合成自定义符号 "USDX.synthetic"。The RSI Engine
RSI Engine EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的多功能自动交易机器人，设计用于根据流行的相对强弱指数 (RSI) 指标发出的信号执行交易。2.1 版优化了信号处理并增强了稳定性。该 EA 提供了一个灵活的框架，包含多个基于 RSI 的策略、确认过滤器和全面的交易管理设置，因此既适合新手，也适合经验丰富的交易者。
Decision Colored Candles - MT5
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