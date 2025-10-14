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Decision Colored Candles - MT5 - MetaTrader 5脚本
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50992
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