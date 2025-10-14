MetaTrader 5 的波段高低识别器用彩色编码箭头在图表上直接标记重要的波段高点和波段低点。该工具可帮助交易者快速识别可作为阻力位和支撑位的关键价位，是趋势反转分析、支撑位和阻力位映射以及增强价格行动策略的理想工具。通过突出显示这些关键的波动点，它可以为做出明智的交易决策和优化交易策略提供有价值的见解。

为 MetaTrader 5 提供的一项服务，可创建实时反映美元指数 (DXY) 的合成自定义符号 "USDX.synthetic"。