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Индикаторы

Decision Colored Candles - MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny

Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny

4.7 (23)
26 продуктов 3 кода 1 тема 14 комментариев
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Рейтинг:
(9)
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уверенность в том, что свеча будет иметь значение, возрастает с увеличением процентного соотношения тела к диапазону, которое должно быть больше или равно 50%, поэтому индикатор окрашивает эти свечи, оставляя другие свечи в цветах графика по умолчанию



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50992

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