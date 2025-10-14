Swing High/Low Identifier для MetaTrader 5 отмечает значимые максимумы и минимумы свингов прямо на вашем графике с помощью цветных стрелок. Этот инструмент помогает трейдерам быстро определить ключевые ценовые уровни, которые могут служить сопротивлением и поддержкой, и идеально подходит для анализа разворота тренда, составления карты поддержки и сопротивления, а также для совершенствования стратегий ценового действия. Выделяя эти важнейшие точки колебаний, он предоставляет ценные сведения для принятия обоснованных торговых решений и оптимизации торговых стратегий.

Советник RSI Engine - это универсальный автоматический торговый робот для MetaTrader 5, предназначенный для совершения сделок по сигналам популярного индикатора Relative Strength Index (RSI). В версии 2.1 оптимизирована обработка сигналов и повышена стабильность работы. Советник имеет гибкую структуру с несколькими стратегиями на основе RSI, фильтрами подтверждения и комплексными настройками управления сделками, что делает его подходящим как для новичков, так и для опытных трейдеров.