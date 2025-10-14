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Decision Colored Candles - MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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уверенность в том, что свеча будет иметь значение, возрастает с увеличением процентного соотношения тела к диапазону, которое должно быть больше или равно 50%, поэтому индикатор окрашивает эти свечи, оставляя другие свечи в цветах графика по умолчанию
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50992
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