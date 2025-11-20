Handelspanel – Zwei Möglichkeiten zum schnellen Wechseln von Symbolen in einem Chart

Wie kann man in einem Chart schnell ein Symbol wechseln?

1️⃣ Öffnen Sie die Einstellungen, wählen Sie die Anzahl der Listen, den Listennamen und die Symbole aus, die in der Liste angezeigt werden sollen:

2️⃣ Geben Sie die Anzahl der Zeilen, Spalten und der in der Liste anzuzeigenden Informationen an:

3️⃣ Wählen Sie die Diagramme aus, in denen Sie das Symbol ändern möchten:

🔥Fertig!🔥 Jetzt können Sie schnell zwischen den Tools wechseln und sie analysieren:

✅ Zwischen Symbolen wechseln,

✅ Symbole farbig markieren,

✅ Ein Symbol zu den Favoriten hinzufügen,

✅ Schnell zu Symbolen mit offenen Orders navigieren.





Die zweite Methode

Öffnen Sie die Einstellungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nur das Diagramm-Steuerungsfeld verwenden“:





🔥 Sie verfügen nun über ein spezielles Symbolverwaltungstool, das Ihren Arbeitsbereich nicht überfrachtet. 🔥



