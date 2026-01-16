70 Dollar in einer einzigen Sitzung – Dank meines eigenen Indikators, ganz ohne neuronale Netze oder KI!

Hallo Trader,

Ich werde nicht lange um den heißen Brei reden: Heute habe ich 70 $ mit einem einfachen und ehrlichen Indikator namens Advanced Trend Scalper MT5 verdient. Keine künstliche Intelligenz, keine komplizierten Algorithmen – nur präzise Signale, die direkt nach dem Kerzenschluss erscheinen. Und das Wichtigste: Er repaintet nicht. Was du siehst, ist das, was du bekommst.

Ich habe auf EURCHF im M5-Zeitrahmen gehandelt – schnell, scharf und perfekt zum Scalpen.





Der Screenshot oben zeigt alles im Detail: grüne Pfeile = Kauf, rote Pfeile = Verkauf. Einfacher geht’s nicht.

So verwende ich ihn:



✅ Kaufsignal: Wenn die Indikatorlinie von unterhalb des Überverkauft-Niveaus nach oben durchbricht – Long-Position eröffnen. Solltest du offene Short-Positionen haben, schließ sie sofort.

✅ Verkaufssignal: Wenn die Indikatorlinie von oberhalb des Überkauft-Niveaus nach unten durchbricht – Short-Position eröffnen. Offene Long-Positionen? Sofort schließen.

🔥 Mein Profi-Tipp: Manchmal folgen mehrere Signale hintereinander in dieselbe Richtung – zögere nicht! Eröffne eine weitere Position in dieselbe Richtung, ohne die vorherige zu schließen. Genau hier beginnen sich echte Gewinne anzusammeln.

🚨 Wichtig: Schließe alle deine Positionen nur, wenn ein Signal in die entgegengesetzte Richtung erscheint. Zweifle nicht – vertrau dem Pfeil.

Das ist keine Magie. Es ist Disziplin. Und dieser Indikator macht sie leicht umsetzbar.

Wenn du es leid bist, zu raten oder dein Trading unnötig zu verkomplizieren – probier es aus. Mit diesem Indikator habe ich heute 70 $ verdient.