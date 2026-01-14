Ein hochprofitabler Weg, um in die Trendrichtung einzusteigen

Was tun, wenn ein Trend begonnen hat und wir noch nicht investiert sind? Natürlich können wir auf den nächsten Trend warten, doch auf einen starken Trend folgt meist eine längere Konsolidierungsphase. Oder wir wählen einen effektiveren Ansatz: Wir finden einen guten Einstiegszeitpunkt mit hoher Rendite und steigen in den bereits steigenden Markt ein.





Lernen Sie das „Touch of the Shadow“-Muster kennen – eine einfache, aber effektive Möglichkeit, in den Markt einzusteigen.



Benötigte Hilfsmittel: 2 gleitende Durchschnitte und ein japanisches Candlestick-Chart.

Teilnahmebedingungen für Einkäufe: 1) Der schnelle Durchschnitt ist höher als der langsame. 2) Der Kurs eröffnete über dem gleitenden Durchschnitt. 3) Der Tiefststand des Balkens liegt unter dem schnellen gleitenden Durchschnitt. 4) Der Balken schließt über dem schnellen gleitenden Durchschnitt. 5) Der Schatten der Kerze ist größer als der Kerzenkörper. 6) Zur zusätzlichen Bestätigung warten Sie, bis der Maximalwert des Balkens, der das Signal erzeugt hat, überschritten wird. 7) Der Stop-Loss kann auf das Minimum des Balkens eingestellt werden, der das Signal erzeugt hat.

Wie Sie sehen, sind die Bedingungen einfach, aber die Signalfilterung ist von sehr hoher Qualität.

Die Verkaufsregeln sind völlig gegensätzlich.





Der Einfachheit halber habe ich dieses Einstiegsmuster meinem universellen Indikator für gleitende Durchschnitte mit zwei Parametern, dem „ Moving Average Cross Signal“, hinzugefügt. Der Indikator kann kostenlos von MQL Market heruntergeladen werden.





Am Ende



Das Muster „Touching the Shadow“ ist eine effektive und logische Antwort auf eine der drängendsten Fragen von Händlern: „Was ist, wenn der Trend ohne Sie vorbei ist?“ Anstatt in Panik zu geraten und dem Markt hinterherzujagen oder passiv auf die nächste Gelegenheit zu warten, bietet diese Strategie einen disziplinierten Ansatz.

Seine Stärke liegt in drei Schlüsselaspekten:

Filtration. Musterregeln sind nicht nur ein Signal, sondern ein mehrstufiger Filter. Sie berücksichtigen den Gesamttrend (Position der gleitenden Durchschnitte), die Bewegungsdynamik innerhalb des Balkens (Ausbruch und Umkehr) sowie die Stärke des Momentums (langer Schatten). Dies verbessert die Signalqualität deutlich. Logiken. Das Muster erfasst nicht die Tatsache des Wachstums an sich, sondern Korrektur innerhalb des Trends – Ein Moment, in dem der Markt kurzzeitig „ruht“, die Stärke des Trends aber durch eine schnelle Erholung bestätigt wird. Dies ermöglicht den Einstieg in eine bereits bestehende Bewegung zu einem günstigeren Preis. Einfachheit und Vielseitigkeit. Mit nur zwei Indikatoren und der Candlestick-Analyse bleibt die Strategie auch für Anfänger zugänglich, und ihre Regeln gelten analog für Verkäufe, sodass sie auf jeden Markt anwendbar ist.

Es ist jedoch wichtig zu beachten: Keine Strategie funktioniert isoliert. Die „Berührung des Schattens“-Methode ist am effektivsten bei ausgeprägten Trendbewegungen und kann in Seitwärtsphasen oder bei hoher Volatilität Fehlsignale erzeugen. Daher sollte sie als Teil eines umfassenden Ansatzes verwendet werden, der durch Volumenanalysen und wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus ergänzt wird.

Wer dieses Muster beherrscht, erhält also nicht nur einen Einstiegspunkt, sondern strategischer Vorteil — die Fähigkeit, ruhig und selbstbewusst auf den immer schneller werdenden Geldzug aufzuspringen, während andere ihm bereits hinterherwinken.







