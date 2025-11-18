Trade Panel – ein multifunktionaler Handelsassistent

🔥Trade Panel🔥 ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge.

✅ Handeln. Ermöglicht Ihnen, Handel Vorgänge mit einem Klick durchzuführen:

Eröffnen Sie Pending Orders und Positionen mit automatischer Risikoberechnung.

Öffnen Sie mehrere Orders und Positionen mit einem Klick.

Öffnen Sie das Orders Grid.

Öffnen Sie Orders für mehrere Symbole mit einem Klick.

Schließen Sie Pending Orders und Positionen nach Gruppen.

Umkehrung der Position (Buy schließen > Sell öffnen und Sell schließen > Buy öffnen).

Sperren einer Position (Gleichgewichten der Volumina von Buy- und Sell-Positionen durch Öffnen einer Position mit dem fehlenden Volumen).

Teilweise Schließung aller Positionen mit einem Klick.

Festlegen von TP und SL für alle Positionen auf demselben Preisniveau.

SL für alle Positionen auf das Break-Even-Niveau der Position festlegen.

✅ Beim Eröffnen von Orders und Positionen können folgende Funktionen angewendet werden:

Aufteilung des berechneten Volumens auf mehrere Orders bzw. Positionen (beim Öffnen mehrerer Orders und Positionen mit einem Klick).

Visualisierung der Handelsniveaus der eröffneten Order im Chart.

Eröffnen Sie eine Position nur, wenn der aktuelle Spread den angegebenen nicht überschreitet.

Automatisches Verhältnis zwischen Take-Profit (TP) und Stop-Loss (SL).

Virtueller SL und TP.

Automatische Erhöhung von SL und um die Höhe des aktuellen Spreads.

Berechnung von TP und SL basierend auf den ATR-Indikatorwerten.

Festlegen des Ablaufdatums einer Pending Order.

Einrichten eines Trailings für eine Pending Order (die Pending Order folgt dem aktuellen Preis automatisch mit einem angegebenen Abstand).

Die Möglichkeit, von einem mobilen Endgerät (Telefon) aus eröffnete Orders und Positionen zu verwalten.

✅ Risikomanager und Handelsbericht. Ermöglicht Ihnen die Analyse der Handelshistorie:

Zeigt den Handelsverlauf in einem Diagramm an. Ermöglicht Ihnen, im Diagramm nur Buy-, Sell-, Gewinn- und Verlustpositionen anzuzeigen.

Erstellt einen Handelsbericht für das aktuelle Symbol oder das gesamte Konto.

✅ Ermöglicht Ihnen die Kontrolle des Risikos auf Ihrem Handelskonto:

Zeigt den Gewinn pro Tag, Woche und Monat.

Begrenzt tägliche, wöchentliche und monatliche Verluste.

Begrenzt tägliche, wöchentliche und monatliche Gewinne.

Begrenzt die Anzahl der Trades pro Tag.

✅ Wenn das Limit erreicht ist, kann das Panel Folgendes tun:

Zeigen Sie ein Popup-Fenster mit einer Warnung an, senden Sie Benachrichtigungen an Ihr Telefon oder senden Sie eine E-MAIL.

Alle Positionen und Aufträge schließen.

Positionen sperren (die Volumina von Buy- und Sell-Positionen ausgleichen, indem eine Position mit dem fehlenden Volumen geöffnet wird).

Schließen Sie das Terminal bis zum nächsten Tag.

✅ OCO-Orders. Ermöglicht Ihnen, OCO-Orders zu erstellen.

OCO-Orders sind zwei ausstehende Orders, die durch eine sich gegenseitig aufhebende Funktion verknüpft sind: Wenn eine Order ausgeführt wird, wird die zweite Order gelöscht.

✅ Schließen von Orders und Positionen. Ermöglicht Ihnen, alle Orders und Positionen zu schließen, wenn der Gesamtgewinn oder -verlust der Positionen einen bestimmten Wert erreicht:

Kann Orders und Positionen für das aktuelle Symbol oder für das gesamte Konto schließen.

Es kann der Gewinn aus Buy+Sell-Positionen oder nur aus Buy-Positionen oder nur aus Sell berücksichtigt werden.

Kann alle Positionen und Orders oder nur ausgewählte Typen schließen.

✅ Aufgaben. Ermöglicht Ihnen, aufgeschobene Aufgaben zum Öffnen und Schließen von Orders und Positionen festzulegen:

Die Aufgabe wird aktiviert, wenn die angegebene Zeit erreicht ist, wenn der Preis die Aufgabenlinie berührt oder wenn eine andere Aufgabe aktiviert wird.

Die Aufgabe kann jede Art von Orders und Positionen öffnen oder schließen.

✅ Trailing-Stop-Funktion. Ermöglicht Ihnen, die Trailing-Stop-Funktion für eine Position festzulegen (Verschieben des SL in Richtung Gewinn gemäß einem bestimmten Algorithmus).

7 Arten von Trailing Stop.

Verfügt über eine Start-Funktion.

Sie können einen virtuellen SL verwenden.

✅ Break-Even-Funktion. Ermöglicht Ihnen, eine Break-Even-Funktion für eine Position festzulegen (wenn ein bestimmter Gewinn erreicht ist, verschieben Sie den SL auf den Eröffnungskurs der Position):

Die Anzahl der Break-Even-Levels pro Position ist nicht begrenzt.

Ermöglicht Ihnen, den Offset vom Eröffnungskurs der Position zum SL-Kurs festzulegen.

Sie können einen virtuellen SL verwenden.

Ermöglicht Ihnen, die Entfernung in einer von vier Messoptionen festzulegen: in Punkten, als Prozentsatz des SL, als Prozentsatz des TP oder nach Preis.

✅ Partial-Close-Funktion. Ermöglicht Ihnen, die Funktion Partial-Close einer Position einzustellen (Schließen eines Teils einer Position, wenn ein bestimmter Gewinn oder Verlust erreicht wird):

Die Anzahl der Ebenen der Partial-Close pro Position ist nicht begrenzt.

Ermöglicht Ihnen, das Schlussvolumen in einer von drei Messoptionen festzulegen: feste Losgröße, % der aktuellen Losgröße, % der anfänglichen Losgröße.

Ermöglicht Ihnen, die Distanz in einer von fünf Messoptionen festzulegen: in Punkten, in SL-Prozentsatz, in TP-Prozentsatz, in Preis, in Punkten + Trailing.

✅ Warnung. Ermöglicht Ihnen, einen Alarm festzulegen, der ausgelöst wird, wenn der Preis die angegebene Linie berührt oder die angegebene Zeit erreicht.

Warnungen können auf der Chart und in per E-Mail oder auf dem Mobiltelefon gesendeten Nachrichten angezeigt werden.

✅ Diagrammverwaltung. Ermöglicht Ihnen, Symbole auf Terminaldiagrammen zu wechseln und Daten nach Symbolen zu analysieren:

Sie können bis zu 4 Listen mit Symbolen erstellen. Die Liste der Symbole und deren Namen werden vom Benutzer festgelegt.

Sie können ein Symbol als Favorit auswählen.

Eine separate Liste von Symbolen mit offenen Orders und Positionen.

Schaltflächen mit einem Symbol können in einer beliebigen Farbe hervorgehoben werden.

✅ InfoPanel. Zeigt aktuelle Symbolinformationen:

Spread.

Zeit bis zur Schließung der Bar.

Gewinngröße des aktuellen Symbols.

Anzahl der Positionen und deren Handelsvolumen.

Die Messwerte des ATR-Indikators und seiner Gangreserve.

Break-Even-Preis für Positionen auf dem aktuellen Symbol.

✅ Verwalten von Orders und Positionen. Ermöglicht Ihnen, die Einstellungen von Orders und Positionen zu verwalten:

SL und TP bearbeiten.

Virtuellen SL und TP bearbeiten.

Bearbeiten Sie die Trailing-Stop-Funktion.

Bearbeiten Sie die Break-Even-Funktion.

Bearbeiten Sie die Funktion Partial Close.

Vollständiges oder teilweises Schließen einer Position.

Automatische Löschung der Order zu einem festgelegten Zeitpunkt oder zu einem festgelegten Preis.

✅ Verwalten des Orders-Grid. Ermöglicht Ihnen, die Einstellungen des Orders-Grid zu verwalten: