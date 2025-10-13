Handeln wie ein Börsenmaklerin: Warum Linda Raschkes Regeln auch Jahrzehnte später noch funktionieren

Die Handelsregeln des "Market Wizards" von Linda Raschke wirken einfach, aber seit einigen Jahrzehnten bleiben sie eine der praktischsten.

🟡 Kaufen Sie die erste Korrektur nach einem neuen Hoch. Verkaufen Sie den ersten Rebound nach einem neuen Tief. Der Impuls setzt sich normalerweise fort, bevor er sich umkehrt. siehe Handelsidee basierend auf einer Kerze mit Impulsen

🟡 Stärke oder Schwäche in der zweiten Tageshälfte sollte am nächsten Tag anhalten. Der Markt imitiert selten späte Bewegungen, ohne sie morgens erneut zu zeigen.

🟡 Die besten Umkehrungen geschehen morgens. Wenn Sie saubere Umkehrungen fangen wollen, konzentrieren Sie sich auf die frühen Stunden.

🟡 Je größer die Lücke, desto höher die Chance auf Fortsetzung. Lücken sind Emotionen und Positioning – sie schließen sich selten sofort.

🟡 Beobachten Sie die Preisreaktion auf die Extreme des Vortages. Dies sind Schlüssellevels zur Überprüfung von Stärke oder Schwäche.

🟡 Das Hoch und Tief von gestern ist ein wichtiges Level, da der Preis entweder davon abprallt oder es durchbricht und die Bewegung fortsetzt.

🟡 Die letzte Stunde sagt die Wahrheit. Smart Money zeigt seine Karten am Ende des Tages. Konsistente starke Schlüsse bestätigen den Trend.

🟡 Hohes Volumen beim Schluss bedeutet Fortsetzung am Morgen. Volumen ist Überzeugung. Es wird oft auf die nächste Sitzung übertragen.

🟡 Die erste Stunde setzt den Rahmen für den aktuellen Tag. Der größte Teil der täglichen Range bildet sich früh.

🟡 Vier ewige Prinzipien der Preisaktion:

• Trends setzen sich häufiger fort als umzukehren;

• Impuls geht dem Preis voraus;

• Trends enden in einem Höhepunkt;

• Märkte wechseln zwischen Expansion und Kontraktion.

🟡 Niemand kennt die Zukunft. Ein erfolgreicher Trader prognostiziert nicht, sondern reagiert auf Marktaktionen.

Diese Regeln sind Jahrzehnte alt, aber sie passen immer noch perfekt zu den Märkten. Weil Märkte sich ändern, aber menschliches Verhalten nicht. Diese Regeln von Linda Raschke zeigen, wie wichtig es ist, die Marktstruktur und das Preisverhalten zu verstehen. Aber sie manuell anzuwenden ist zeitaufwendig und subjektiv.

Wenn Sie vorgefertigte technische Lösungen bevorzugen, anstatt manuelle Analyse – in meinem Kanal veröffentliche ich funktionierende Indikatoren und Berater für MetaTrader, die helfen, den Handel basierend auf bewährten Marktgesetzmäßigkeiten zu automatisieren: https://www.mql5.com/de/channels/trendscalper





