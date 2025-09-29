Der Schlüssel zur Stabilität liegt in Diversifizierung und Kontrolle

Jeder Händler sucht nach einer Möglichkeit, die Effizienz und Zuverlässigkeit seines Handelssystems zu verbessern. Eine der effektivsten Methoden, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Verwendung eines Expert Advisors Samurai WIN ist die Verwendung eines Mehrfachmodus. Dieser Ansatz ändert das Prinzip der Arbeit mit einem einzelnen Währungspaar radikal zu einer Strategie, die den gesamten Markt abdeckt.

Was ist Mehrfachmodus?



Der Mehrfachmodus ist eine Beraterfunktion, die die gleichzeitige Arbeit mit einer unbegrenzten Anzahl von Handelsinstrumenten (Währungspaaren) ermöglicht. Weisen Sie den Berater einfach manuell jedem Chart des Instruments zu, das Sie in Ihrem Portfolio verwenden möchten, konfigurieren Sie die Eingabeparameter, und der Algorithmus analysiert und führt Trades über mehrere Paare hinweg automatisch aus. Dadurch verwandelt sich Ihr Handelsroboter von einem hochspezialisierten Tool in eine multifunktionale Handelssuite.





Die Vorteile dieses Modus wurden bereits in der Beschreibung des Beraters erläutert Samurai WIN, und hier analysieren wir die Funktionen dieses Modus und helfen Ihnen bei der Auswahl der optimalen Einstellungen.

Wie funktioniert der Mehrfachmodus?



Damit der Berater richtig funktioniert, aktivieren Sie zunächst die Einstellung:

Multiple EA or manual transactions = true

In diesem Fall werden die Signale korrekt verarbeitet.

Es ist wichtig zu verstehen, dass je höher Ihre Einzahlung oder Ihr Hebel ist, desto mehr Möglichkeiten für verschiedene Handelsmodi bestehen, da der EA mehr Signale verarbeiten kann. Wenn Sie mehr als 20 Instrumente auf einer sehr kleinen Einzahlung konfigurieren und alle gleichzeitig Signale generieren, müssen Sie damit rechnen, dass nicht alle Trades geöffnet werden. Bewerten Sie daher Ihre Möglichkeiten, bevor Sie eine Handelsstrategie wählen.

Alle Trades werden mit einem festen Risiko aus der freien Marge eröffnet, das Sie in den Beratereinstellungen festlegen:

Risk from the free margin, % = 5 %

Standardmäßig beträgt dieser Parameter 5 %, Sie können jedoch für jedes Instrument im Mehrfachmodus einen benutzerdefinierten Risikobetrag festlegen, der von der Volatilität des Instruments, seiner Handelshistorie und anderen Faktoren abhängt. Generell wird jedoch empfohlen, diesen Parameter nicht um mehr als 5 % zu überschreiten.

Dieser Parameter beeinflusst auch die Möglichkeit, mehrere Trades zu eröffnen, da mit jedem Trade die freie Marge des Instruments sinkt und schließlich Null erreichen kann. Achten Sie daher genau auf diesen Parameter und vermeiden Sie es, das Risikolimit zu überschreiten, um keine Handelschancen zu verpassen.

Welche Tools soll ich wählen und wie nehme ich die Einstellungen vor?



Zunächst hängt die Wahl der Instrumente von der Höhe der Einlage und dem eingesetzten Hebel ab.

Wenn die Einlage nicht mehr als 1.000 $ beträgt und der Hebel nicht höher als 1:100 ist, ist eine Strategie mit nicht mehr als 5 Instrumenten geeignet.

Bei durchschnittlichen Einlagen von 10.000 US-Dollar und einem optimalen Hebel von 1:200 können bis zu 20 Instrumente verarbeitet werden.

Bei großen Einzahlungen von 50.000 $ und einem optimalen Hebel von 1:300 können Sie auf eine unbegrenzte Anzahl von Instrumenten setzen.

Einzahlung < 1.000 $ Schulter < 1:100 Anzahl der Instrumente < 5 Einzahlung > 10.000 $ Hebelwirkung > 1:200 Anzahl der Instrumente < 20 Einzahlung > 50.000 $ Hebelwirkung > 1:300 Anzahl Werkzeuge = unbegrenzt

*Diese Berechnungen sind Näherungswerte und dienen dazu, die Logik hinter der Beziehung zwischen Hebelwirkung und freier Marge für den Handel auf einem Konto im Mehrfachmodus deutlich zu veranschaulichen.



Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Strategie, mit der Sie diese speziellen Tools verwenden möchten.

Dies eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur Strategiewahl; Sie können Ihre Strategie auf vielen Faktoren basieren lassen. Wir beschreiben einige davon, und anschließend können Sie nach demselben Prinzip alle Hypothesen selbst auf einem Demokonto testen.



Wichtig: Wir empfehlen Ihnen dringend, alle Handelsstrategien vor der Verwendung gründlich auf einem Demokonto zu testen, insbesondere mit echtem Geld.

Der Trend ist dein Freund

Der Berater verfügt über eine Feinabstimmungsoption zur Auswahl eines Handelsmodus, die wir ausführlich beschrieben haben. Im Artikel: Warum Ihr Berater Geld verliert – Das Geheimnis der flexiblen Anpassung an alle Märkte. (Bitte lesen Sie dies sorgfältig durch, da die richtige Verwendung dieser Einstellung die Wirksamkeit jeder Strategie verbessert.)

Eine der besten und risikoärmsten Strategien besteht daher darin, dem Trend zu folgen, gemäß dem Prinzip „ Der Trend ist dein Freund.“





Mit dieser Strategie können Sie täglich die Instrumente wechseln, diejenigen mit einem klaren Trend auswählen und den Handelsmodus entsprechend einstellen. Sie können auch Instrumente für ein einzelnes Konto auswählen, um in alle Trendrichtungen zu handeln. Wenn ein Trend bei einem Instrument bricht, sollte es aus dem Portfolio ausgeschlossen werden.

Auf die gleiche Weise können Sie einen Korb von Instrumenten zusammenstellen, die sich in einem starken Seitwärtstrend befinden, und im Modus „ALL“ in beide Richtungen handeln. Sobald das Instrument den Seitwärtstrend verlässt, können Sie in den Trendfolge-Handelsmodus wechseln, um die Risiken zu reduzieren.

Fokus auf Währung

Eine weitere interessante Strategie, die sich am besten für den Forex-Markt eignet, ist der Währungsfokus.

Es ist notwendig, alle Währungspaare für das Portfolio auszuwählen, zum Beispiel mit dem Euro: EURUSD, EURNZD, EURGBP, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURCNY und andere. Die Liste kann gekürzt oder erweitert werden. Das Prinzip ist einfach: Verpassen Sie keinen Markteinstieg bei einer ausgeprägten Bewegung des EUR, sei es eine Stärkung oder Schwächung, aufgrund von Nachrichten oder anderen Faktoren. Da sich alle diese Paare in unterschiedlichen Phasen befinden können, lösen möglicherweise nicht alle Paare gleichzeitig entsprechende Signale aus, wodurch ein Einstieg bei mindestens einem Paar garantiert ist. Und hier ist eine weitere Beratereinstellung praktisch, an die wir uns schrittweise herangetastet haben; sie wird besonders nützlich sein, wenn in dieser Situation Signale bei den meisten Instrumenten ausgelöst werden.

Zuerst müssen Sie auf jedem Instrument Folgendes aktivieren:

Enable total profit control = true Percentage of profit for closing, % = 6

Hinweis: Stellen Sie den Prozentsatz für alle Instrumente auf den gleichen Wert ein, da der niedrigste Prozentsatz für alle Instrumente funktioniert und alle profitablen Trades abschließt. Wenn Sie diese Einstellung auf einem einzelnen Konto verwenden, können Sie nicht mehrere Handelsstrategien gleichzeitig anwenden. Bitte beachten Sie dies bei der Arbeit.





Legen Sie den Prozentsatz des Gewinns aus der aktuellen Einlage fest, bei dem wir bereit sind, alle Gewinne aus der Bewegung mitzunehmen. Dieser Parameter wird individuell ausgewählt und hängt von Ihren Zielen und Handelsplänen ab. Da der Markt jedoch volatil ist, sollten Sie ihn nicht höher als 10 % einstellen. Dies wird später schmerzhaft und enttäuschend sein, wenn der Markt sich umkehrt und der Roboter keinen guten schwebenden Gewinn erzielen kann und dieser gnadenlos verschwindet. (Natürlich können Sie Ihren Gewinn jederzeit manuell sichern, aber dafür entwickeln wir keine Handelsroboter.)

Großer Gewinn

Und natürlich können Sie bei sehr großen Konten die Big Jackpot-Strategie verwenden.

Seien Sie vorsichtig und wählen Sie Ihre Parameter sorgfältig aus, da eine Strategie, die hohe Gewinne erzielen kann, auch eine Strategie mit hohem Risiko ist.

Hier sollten Sie die maximale Anzahl an Instrumenten nutzen, die das Depot verarbeiten kann.

Da die Situation bei verschiedenen Instrumenten immer anders ist und Signale zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf verschiedenen Instrumenten auftreten können, unabhängig von anderen Faktoren, besteht das Prinzip hier darin, die maximale Anzahl von Signalen zu sammeln, um den Gewinn in der kürzestmöglichen Zeit zu maximieren.

Und hier gilt, wie bei jeder anderen Strategie mit mehreren Modi, das Gleichgewichtsprinzip. Das heißt, jede nachfolgende offene Transaktion mit bestehenden Aufträgen hat ein geringeres Gewicht, wodurch das Kontoguthaben erhalten bleibt. Wenn sich einige der Transaktionen als profitabel oder unprofitabel erweisen, tendiert die Einzahlungshöhe zum durchschnittlichen Gewinn- oder Verlustbetrag.

Diese Größe zu unseren Gunsten beeinflussen können wir durch die kompetente Anwendung der oben genannten Einstellungen: "Trading-Modus" und "Gesamtgewinnkontrolle". Vergessen Sie nicht, diese zu nutzen.

Wir testen diese Strategie auf einem Demokonto und übertragen die Ergebnisse auf unserem Telegram-Kanal @Samurai WIN Multiple , abonnieren Sie, um die Ergebnisse zu verfolgen und die Leistung des EA in Echtzeit zu bewerten.





‼️ Wichtiger Hinweis:

Alle in diesem Artikel vorgestellten Strategien und Beispieleinstellungen dienen ausschließlich zu Informations- und Informationszwecken . Sie sollen die Flexibilität des EA demonstrieren und Sie dazu inspirieren, über die Erstellung Ihres eigenen Handelssystems auf Basis seiner Signale nachzudenken Samurai WIN . Wir empfehlen Ihnen auf keinen Fall, diese Ansätze blind zu kopieren. Die Verantwortung für die endgültige Auswahl der Parameter, die Risikobewertung und die Handelsergebnisse liegt ausschließlich beim Händler.

Abschluss



Mehrfachmodus im Berater Samurai WIN — ist eine qualitative Transformation des Ansatzes für automatisierten Handel. Von isolierten Trades mit einem einzelnen Paar hin zu einer umfassenden Strategie für den gesamten Markt. Ihr Roboter ist nicht mehr nur ein Ausführender, sondern ein vollwertiger Portfoliomanager, der gleichzeitig eine unbegrenzte Anzahl von Instrumenten verwaltet, um ein Ziel zu erreichen: stabiles Einlagenwachstum.

Wichtige Punkte, die Sie sich merken sollten:

Einzahlung und Hebelwirkung bestimmen den Umfang. Beginnen Sie mit einer kleinen Anzahl von Instrumenten und erweitern Sie Ihr Portfolio schrittweise, wenn Ihr Kapital wächst. Das Risiko ist der Schlüsselparameter. Ein festes Risiko aus der freien Marge (empfohlen nicht mehr als 5 % pro Instrument) ist der Schlüssel zum Einlagenschutz und zur Fähigkeit, neue Signale zu verarbeiten. Strategie ist Ihre kreative Entscheidung. Ob Sie einem Trend folgen, sich auf eine bestimmte Währung konzentrieren oder aggressiv Signale sammeln – die flexiblen Einstellungen von Samurai WIN ermöglichen Ihnen die Umsetzung praktisch jeder Idee. Total Profit Control ist Ihr „Sicherheitsknopf“. Diese Einstellung sichert automatisch Gewinne in Ihrem gesamten Portfolio und schützt Sie so vor Marktumschwüngen. Tests sind ein Muss. Bevor Sie echtes Geld investieren, sollten Sie jede Strategie gründlich auf einem Demokonto testen.

Der Mehrfachmodus ermöglicht Ihnen die Schaffung eines wirklich ausgewogenen und nachhaltigen Handelssystems. Anstatt sich auf das Glück bei einem einzelnen Währungspaar zu verlassen, erhalten Sie ein Werkzeug, mit dem Sie ruhig und systematisch von Marktchancen in der gesamten Finanzlandschaft profitieren können.

Fangen Sie klein an, testen, analysieren und verfeinern Sie Ihre ideale Strategie schrittweise. Samurai WIN bietet hierfür alle notwendigen Möglichkeiten. Viel Erfolg beim Trading!