Warum Ihr Berater Geld verliert – Das Geheimnis der flexiblen Anpassung an alle Märkte.

Im algorithmischen Handel auf der MetaTrader-Plattform ist nicht nur die Handelslogik wichtig, sondern auch die Flexibilität bei deren Verwaltung. Ein wichtiger Aspekt der Verwaltung ist die Begrenzung der ausgeführten Handelsarten. Dies ermöglicht die Anpassung des Expert Advisors an die aktuelle Marktsituation, die persönlichen Präferenzen des Händlers oder die Arbeit als Teil eines Handelssystems mit mehreren Robotern. In diesem Artikel erläutern wir die richtige Verwendung der Handelsmodi in einem Expert Advisor Samurai WIN.

Das Konzept eines Handelsregimes



Der Handelsmodus ist eine Regel, die die Aktionen des EA einschränkt und es ihm erlaubt, nur bestimmte Arten von Positionen zu eröffnen: nur Käufe (NUR KAUFEN), nur Verkäufe (NUR VERKAUFEN) oder beides (ALLE). Diese einfache, aber leistungsstarke Funktion erhöht die Kontrolle über die Funktionsweise des EA.

Anwendungsbeispiele im realen Handel.



Arbeiten im nachhaltigen Trend:

Szenario: Der Markt tendiert eindeutig in eine Richtung, die Korrektur ist jedoch schwach und instabil. In dieser Situation ist es für den Berater sinnvoll, ausschließlich dem Trend zu folgen und so Verlustgeschäfte zu minimieren, die häufiger auftreten würden, wenn gegen den Trend gehandelt würde.

Unrentable Verkaufsgeschäfte hätten vermieden werden können, wenn wir den Handelsmodus auf NUR KAUFEN umgestellt hätten.

Aktion: Installieren Trading mode = ONLY BUY or ONLY SELL Der Berater ignoriert Verkaufssignale, was ideal ist, um einem Aufwärtstrend zu folgen, wenn er auf NUR KAUFEN eingestellt ist. Umgekehrt ignoriert er Kaufsignale, was ideal ist, um einem Abwärtstrend zu folgen, wenn er auf NUR VERKAUFEN eingestellt ist. Sobald ein stabiler Aufwärtstrend gebrochen ist und signifikante Korrekturen auftreten, können Sie in den Modus ALLES zurückkehren.

Seitliches Arbeiten:

Szenario: Am Markt herrscht eine unsichere Stimmung; alle Versuche, einen Trend zu bilden, enden in einer Rückkehr zu früheren Werten. Ist der Kanal ausreichend breit und breit (hohe Volatilität), können sowohl Käufe als auch Verkäufe gute Gewinne abwerfen; die Chancen stehen nahezu gleich.

Wie wir sehen können, verwendete der Berater sowohl Verkaufs- als auch Kaufsignale und alle diese Geschäfte erwiesen sich als profitabel.

Aktion: Installieren Trading mode = ALL Der Berater überwacht alle Signale, um sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen, Geld zu verdienen.

Arbeiten in einem instabilen Trend:

Szenario: Es gibt eine klare Trendbewegung im Markt, die jedoch von relativ starken und lang anhaltenden Korrekturen begleitet wird, die einen breiten und schwungvollen Kanal entlang des Trends bilden. In dieser Situation macht es keinen Sinn, nur im Trend zu handeln, da Samurai WIN-Berater verfügt über 3 Stufen des Kapitalschutzes, dann werden Gegentrendtransaktionen mit minimalen Risiken durchgeführt.

Zwei sehr profitable Trades gegenüber zwei mit einem kleinen Verlust: Der allgemeine Trend bietet die Möglichkeit, Geld zu verdienen.

Aktion: Installieren Trading mode = ALL Der Berater überwacht alle Signale, um sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen, mit minimalem Risiko Geld zu verdienen.

Diese Tipps sind sowohl für den Einzelmodus des Beraterbetriebs relevant Samurai WIN sowie für den Mehrspielermodus. Weitere Informationen zur Verwendung des Mehrspielermodus, seinen Möglichkeiten und den richtigen Einstellungen finden Sie im Artikel: Der Schlüssel zur Stabilität liegt in Diversifizierung und Kontrolle . Sie können die Parameter des Handelsmodus des EA jederzeit ändern und seine Leistung an die Marktsituation anpassen. Diese Einstellung dient dazu, Gewinne zu maximieren und potenzielle Verluste zu minimieren.

Abschluss



Die Implementierung eines Handelsmodussystems ist nicht nur eine einfache Funktionserweiterung, sondern eine strategische Verbesserung des Handelsroboters. Wie wir in den Beispielen gesehen haben, ermöglicht das einfache Umschalten zwischen NUR KAUFEN, NUR VERKAUFEN und ALLES eine flexible Anpassung Samurai WIN-Berater an alle Marktbedingungen: vom starken Trend bis zur volatilen Seitwärtsbewegung.

Dieser Ansatz verwandelt einen statischen Roboter in ein dynamisches Werkzeug, das der Händler bewusst steuert. Anstatt darauf zu warten, dass sich der Markt an den Algorithmus anpasst, können Sie den Algorithmus fein auf den Markt abstimmen. Letztendlich ist es diese Art der granularen Steuerung, die den automatisierten Handel von einer „Black Box“ in ein vorhersehbares und zuverlässiges Werkzeug zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele verwandelt. Die praktische Umsetzung von Handelsmodi ist ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Effektivität und Kontrolle des automatisierten Handels.