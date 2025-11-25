Handelspanel – So eröffnen Sie eine Order mit einem Volumen, das das vom Broker festgelegte Maximalvolumen überschreitet

Wie eröffne ich Positionen, wenn mein Handelsvolumen pro Position das vom Broker festgelegte Maximalvolumen überschreitet?

Die einzige Lösung für dieses Problem besteht darin, das Volumen in mehrere Trades aufzuteilen. TradePanel ermöglicht dies automatisch mit nur einem Klick. TradePanel berechnet das Handelsvolumen und teilt es, falls es das zulässige Maximum überschreitet, in mehrere Trades auf.

Gehen Sie zum Abschnitt „Order Grid“ und wählen Sie Folgendes aus:

1️⃣ Type - Duplicate,

2️⃣ Number - Volume/Max Volume,

3️⃣ Take Profit - "Master TP price" oder eine andere Option, die Ihnen zusagt,

4️⃣ Stop Loss - "Master SL price" oder eine andere Option, die Ihnen zusagt.

✅ Fertig! Sollte das berechnete Volumen das maximal zulässige Volumen überschreiten, verteilt TradePanel den Überschuss auf mehrere Transaktionen.

Beispielsweise beträgt das maximal zulässige Volumen des Brokers 500 Lots, das berechnete Volumen beträgt 668,09 Lots.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verkauf eröffnen“, und TradePanel öffnet zwei Positionen:

✅ mit einem Volumen von 500 Losen (maximal zulässiges Volumen)

✅ mit einem Volumen von 168,09 (verbleibendes Volumen)