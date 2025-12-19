- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
21 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.47 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
30.53 USD (4 339 pips)
毛利亏损:
-1.24 USD
最大连续赢利:
21 (30.53 USD)
最大连续盈利:
30.53 USD (21)
夏普比率:
13.05
交易活动:
90.59%
最大入金加载:
12.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
1 一天
采收率:
36.61
长期交易:
20 (95.24%)
短期交易:
1 (4.76%)
利润因子:
24.62
预期回报:
1.45 USD
平均利润:
1.45 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
29.69%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.80 USD
最大值:
0.80 USD (0.80%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
16.46% (21.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|28
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|4.1K
|AUDNZD
|255
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.47 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +30.53 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.45 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|1.48 × 23
|
FBS-Real
|1.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.79 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.50 × 78
|
FPMarkets-Live
|2.53 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.56 × 4095
|
Exness-MT5Real8
|2.95 × 42
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.05 × 877
|
FPMarketsLLC-Live
|3.11 × 465
|
Tickmill-Live
|3.39 × 62
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Exness-MT5Real15
|3.50 × 2
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|4.38 × 24
|
VantageInternational-Live
|4.68 × 156
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.77 × 93
|
ICTrading-MT5-4
|5.08 × 12
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
30%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
1
4%
21
100%
91%
24.62
1.45
USD
USD
16%
1:500