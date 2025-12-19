信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Xray
Michal Karpisiewicz

Xray

Michal Karpisiewicz
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
21 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.47 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
30.53 USD (4 339 pips)
毛利亏损:
-1.24 USD
最大连续赢利:
21 (30.53 USD)
最大连续盈利:
30.53 USD (21)
夏普比率:
13.05
交易活动:
90.59%
最大入金加载:
12.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
1 一天
采收率:
36.61
长期交易:
20 (95.24%)
短期交易:
1 (4.76%)
利润因子:
24.62
预期回报:
1.45 USD
平均利润:
1.45 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
29.69%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.80 USD
最大值:
0.80 USD (0.80%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
16.46% (21.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 20
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 28
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 4.1K
AUDNZD 255
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.47 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +30.53 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.45 × 11
VantageInternational-Live 3
1.48 × 23
FBS-Real
1.50 × 2
FusionMarkets-Live
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.79 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.50 × 78
FPMarkets-Live
2.53 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
2.56 × 4095
Exness-MT5Real8
2.95 × 42
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
3.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 877
FPMarketsLLC-Live
3.11 × 465
Tickmill-Live
3.39 × 62
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Exness-MT5Real15
3.50 × 2
Darwinex-Live
4.00 × 1
GOMarketsMU-Live
4.38 × 24
VantageInternational-Live
4.68 × 156
RazeGlobalMarkets-Server
4.77 × 93
ICTrading-MT5-4
5.08 × 12
34 更多...
没有评论
2025.12.19 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Xray
每月49 USD
30%
0
0
USD
129
USD
1
4%
21
100%
91%
24.62
1.45
USD
16%
1:500
