- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
21 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.47 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
30.53 USD (4 339 pips)
Perda bruta:
-1.24 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (30.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.53 USD (21)
Índice de Sharpe:
13.05
Atividade de negociação:
91.65%
Depósito máximo carregado:
12.33%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
36.61
Negociações longas:
20 (95.24%)
Negociações curtas:
1 (4.76%)
Fator de lucro:
24.62
Valor esperado:
1.45 USD
Lucro médio:
1.45 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
29.69%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.80 USD
Máximo:
0.80 USD (0.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.46% (21.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|28
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|4.1K
|AUDNZD
|255
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.47 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +30.53 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.45 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|1.48 × 23
|
FBS-Real
|1.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.79 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.50 × 78
|
FPMarkets-Live
|2.53 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.56 × 4095
|
Exness-MT5Real8
|2.95 × 42
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.05 × 877
|
FPMarketsLLC-Live
|3.11 × 465
|
Tickmill-Live
|3.39 × 62
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Exness-MT5Real15
|3.50 × 2
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|4.38 × 24
|
VantageInternational-Live
|4.68 × 156
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.77 × 93
|
ICTrading-MT5-4
|5.08 × 12
34 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
1
4%
21
100%
92%
24.62
1.45
USD
USD
16%
1:500