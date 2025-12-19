SinaisSeções
Michal Karpisiewicz

Xray

Michal Karpisiewicz
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
21 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.47 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
30.53 USD (4 339 pips)
Perda bruta:
-1.24 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (30.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.53 USD (21)
Índice de Sharpe:
13.05
Atividade de negociação:
91.65%
Depósito máximo carregado:
12.33%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
36.61
Negociações longas:
20 (95.24%)
Negociações curtas:
1 (4.76%)
Fator de lucro:
24.62
Valor esperado:
1.45 USD
Lucro médio:
1.45 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
29.69%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.80 USD
Máximo:
0.80 USD (0.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.46% (21.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 20
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 28
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 4.1K
AUDNZD 255
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.47 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +30.53 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.45 × 11
VantageInternational-Live 3
1.48 × 23
FBS-Real
1.50 × 2
FusionMarkets-Live
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.79 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.50 × 78
FPMarkets-Live
2.53 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
2.56 × 4095
Exness-MT5Real8
2.95 × 42
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
3.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 877
FPMarketsLLC-Live
3.11 × 465
Tickmill-Live
3.39 × 62
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Exness-MT5Real15
3.50 × 2
Darwinex-Live
4.00 × 1
GOMarketsMU-Live
4.38 × 24
VantageInternational-Live
4.68 × 156
RazeGlobalMarkets-Server
4.77 × 93
ICTrading-MT5-4
5.08 × 12
34 mais ...
Sem comentários
2025.12.19 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
