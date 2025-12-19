- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
20 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.47 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
29.11 USD (4 084 pips)
Brüt zarar:
-0.80 USD
Maksimum ardışık kazanç:
20 (29.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.11 USD (20)
Sharpe oranı:
14.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
35.39
Alış işlemleri:
20 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
36.39
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
1.46 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
28.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.80 USD
Maksimum:
0.80 USD (0.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.47 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +29.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|1.29 × 21
|
FusionMarkets-Live
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.77 × 1436
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.21 × 482
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
Tickmill-Live
|3.47 × 51
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
