Michal Karpisiewicz

Xray

Michal Karpisiewicz
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
20 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.47 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
29.11 USD (4 084 pips)
Brüt zarar:
-0.80 USD
Maksimum ardışık kazanç:
20 (29.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.11 USD (20)
Sharpe oranı:
14.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
35.39
Alış işlemleri:
20 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
36.39
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
1.46 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
28.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.80 USD
Maksimum:
0.80 USD (0.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.47 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +29.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
VantageInternational-Live 3
1.29 × 21
FusionMarkets-Live
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real8
2.67 × 27
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1436
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.21 × 482
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
Tickmill-Live
3.47 × 51
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 40
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
RoboForex-ECN
5.04 × 25
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
VantageInternational-Live
5.63 × 93
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
29 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.19 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
