- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
20 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.47 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
29.11 USD (4 084 pips)
Perdita lorda:
-0.80 USD
Vincite massime consecutive:
20 (29.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.11 USD (20)
Indice di Sharpe:
14.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
35.39
Long Trade:
20 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
36.39
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
1.46 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
28.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.80 USD
Massimale:
0.80 USD (0.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.47 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +29.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|1.29 × 21
|
FusionMarkets-Live
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.77 × 1436
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.21 × 482
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
Tickmill-Live
|3.47 × 51
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
