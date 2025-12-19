SegnaliSezioni
Michal Karpisiewicz

Xray

Michal Karpisiewicz
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
20 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.47 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
29.11 USD (4 084 pips)
Perdita lorda:
-0.80 USD
Vincite massime consecutive:
20 (29.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.11 USD (20)
Indice di Sharpe:
14.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
35.39
Long Trade:
20 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
36.39
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
1.46 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
28.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.80 USD
Massimale:
0.80 USD (0.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.47 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +29.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
VantageInternational-Live 3
1.29 × 21
FusionMarkets-Live
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real8
2.67 × 27
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1436
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.21 × 482
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
Tickmill-Live
3.47 × 51
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 40
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
RoboForex-ECN
5.04 × 25
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
VantageInternational-Live
5.63 × 93
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
29 più
2025.12.19 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
