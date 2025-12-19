- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
21 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.47 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
30.53 USD (4 339 pips)
総損失:
-1.24 USD
最大連続の勝ち:
21 (30.53 USD)
最大連続利益:
30.53 USD (21)
シャープレシオ:
13.05
取引アクティビティ:
91.65%
最大入金額:
12.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
36.61
長いトレード:
20 (95.24%)
短いトレード:
1 (4.76%)
プロフィットファクター:
24.62
期待されたペイオフ:
1.45 USD
平均利益:
1.45 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
29.69%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.80 USD
最大の:
0.80 USD (0.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
16.46% (21.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|28
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|4.1K
|AUDNZD
|255
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.47 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +30.53 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.45 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|1.48 × 23
|
FBS-Real
|1.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.79 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.50 × 78
|
FPMarkets-Live
|2.53 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.56 × 4095
|
Exness-MT5Real8
|2.95 × 42
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.05 × 877
|
FPMarketsLLC-Live
|3.11 × 465
|
Tickmill-Live
|3.39 × 62
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Exness-MT5Real15
|3.50 × 2
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|4.38 × 24
|
VantageInternational-Live
|4.68 × 156
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.77 × 93
|
ICTrading-MT5-4
|5.08 × 12
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
49 USD/月
30%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
1
4%
21
100%
92%
24.62
1.45
USD
USD
16%
1:500