シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Xray
Michal Karpisiewicz

Xray

Michal Karpisiewicz
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
21 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.47 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
30.53 USD (4 339 pips)
総損失:
-1.24 USD
最大連続の勝ち:
21 (30.53 USD)
最大連続利益:
30.53 USD (21)
シャープレシオ:
13.05
取引アクティビティ:
91.65%
最大入金額:
12.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
36.61
長いトレード:
20 (95.24%)
短いトレード:
1 (4.76%)
プロフィットファクター:
24.62
期待されたペイオフ:
1.45 USD
平均利益:
1.45 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
29.69%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.80 USD
最大の:
0.80 USD (0.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
16.46% (21.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 20
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 28
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 4.1K
AUDNZD 255
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.47 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +30.53 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.45 × 11
VantageInternational-Live 3
1.48 × 23
FBS-Real
1.50 × 2
FusionMarkets-Live
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.79 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.50 × 78
FPMarkets-Live
2.53 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
2.56 × 4095
Exness-MT5Real8
2.95 × 42
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
3.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 877
FPMarketsLLC-Live
3.11 × 465
Tickmill-Live
3.39 × 62
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Exness-MT5Real15
3.50 × 2
Darwinex-Live
4.00 × 1
GOMarketsMU-Live
4.38 × 24
VantageInternational-Live
4.68 × 156
RazeGlobalMarkets-Server
4.77 × 93
ICTrading-MT5-4
5.08 × 12
34 より多く...
レビューなし
2025.12.19 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください