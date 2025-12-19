SignaleKategorien
Michal Karpisiewicz

Xray

Michal Karpisiewicz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
21 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.47 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
30.53 USD (4 339 pips)
Bruttoverlust:
-1.24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (30.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.53 USD (21)
Sharpe Ratio:
13.05
Trading-Aktivität:
92.68%
Max deposit load:
13.17%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
36.61
Long-Positionen:
20 (95.24%)
Short-Positionen:
1 (4.76%)
Profit-Faktor:
24.62
Mathematische Gewinnerwartung:
1.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
29.69%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.80 USD
Maximaler:
0.80 USD (0.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
21.79% (28.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 20
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 28
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 4.1K
AUDNZD 255
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.47 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
1.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live
1.45 × 11
VantageInternational-Live 3
1.48 × 23
FBS-Real
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.79 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.50 × 78
FPMarkets-Live
2.53 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
2.56 × 4095
Exness-MT5Real8
2.95 × 42
ForexClub-MT5 Real Server
3.00 × 5
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 877
FPMarketsLLC-Live
3.14 × 470
Tickmill-Live
3.39 × 62
Exness-MT5Real15
3.50 × 2
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Darwinex-Live
4.00 × 1
GOMarketsMU-Live
4.38 × 24
VantageInternational-Live
4.68 × 156
RazeGlobalMarkets-Server
4.77 × 93
ICTrading-MT5-4
5.08 × 12
noch 34 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
