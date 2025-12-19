СигналыРазделы
Michal Karpisiewicz

Xray

Michal Karpisiewicz
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
21 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.47 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
30.53 USD (4 339 pips)
Общий убыток:
-1.24 USD
Макс. серия выигрышей:
21 (30.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.53 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
13.05
Торговая активность:
87.25%
Макс. загрузка депозита:
12.33%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
36.61
Длинных трейдов:
20 (95.24%)
Коротких трейдов:
1 (4.76%)
Профит фактор:
24.62
Мат. ожидание:
1.45 USD
Средняя прибыль:
1.45 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
29.69%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.80 USD
Максимальная:
0.80 USD (0.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
16.46% (21.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 20
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 28
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 4.1K
AUDNZD 255
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.47 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +30.53 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.45 × 11
VantageInternational-Live 3
1.48 × 23
FBS-Real
1.50 × 2
FusionMarkets-Live
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.79 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.50 × 78
FPMarkets-Live
2.53 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
2.56 × 4095
Exness-MT5Real8
2.95 × 42
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
3.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
3.05 × 877
FPMarketsLLC-Live
3.11 × 465
Tickmill-Live
3.39 × 62
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Exness-MT5Real15
3.50 × 2
Darwinex-Live
4.00 × 1
GOMarketsMU-Live
4.38 × 24
VantageInternational-Live
4.68 × 156
RazeGlobalMarkets-Server
4.77 × 93
ICTrading-MT5-4
5.08 × 12
еще 34...
Нет отзывов
2025.12.19 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xray
49 USD в месяц
30%
0
0
USD
129
USD
1
4%
21
100%
87%
24.62
1.45
USD
16%
1:500
