Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
21 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.47 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
30.53 USD (4 339 pips)
Общий убыток:
-1.24 USD
Макс. серия выигрышей:
21 (30.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.53 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
13.05
Торговая активность:
87.25%
Макс. загрузка депозита:
12.33%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
36.61
Длинных трейдов:
20 (95.24%)
Коротких трейдов:
1 (4.76%)
Профит фактор:
24.62
Мат. ожидание:
1.45 USD
Средняя прибыль:
1.45 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
29.69%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.80 USD
Максимальная:
0.80 USD (0.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
16.46% (21.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|28
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|4.1K
|AUDNZD
|255
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.47 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +30.53 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.45 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|1.48 × 23
|
FBS-Real
|1.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.79 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.50 × 78
|
FPMarkets-Live
|2.53 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.56 × 4095
|
Exness-MT5Real8
|2.95 × 42
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.05 × 877
|
FPMarketsLLC-Live
|3.11 × 465
|
Tickmill-Live
|3.39 × 62
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Exness-MT5Real15
|3.50 × 2
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|4.38 × 24
|
VantageInternational-Live
|4.68 × 156
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.77 × 93
|
ICTrading-MT5-4
|5.08 × 12
