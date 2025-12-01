- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
47 (64.38%)
亏损交易:
26 (35.62%)
最好交易:
59.84 USD
最差交易:
-24.72 USD
毛利:
891.37 USD (45 606 pips)
毛利亏损:
-460.02 USD (25 767 pips)
最大连续赢利:
7 (121.10 USD)
最大连续盈利:
147.52 USD (3)
夏普比率:
0.27
交易活动:
22.12%
最大入金加载:
2.97%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.92
长期交易:
50 (68.49%)
短期交易:
23 (31.51%)
利润因子:
1.94
预期回报:
5.91 USD
平均利润:
18.97 USD
平均损失:
-17.69 USD
最大连续失误:
5 (-77.32 USD)
最大连续亏损:
-77.32 USD (5)
每月增长:
43.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
98.39 USD
最大值:
110.04 USD (10.88%)
相对跌幅:
结余:
10.88% (110.04 USD)
净值:
5.66% (51.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD.m
|431
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD.m
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.84 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +121.10 USD
最大连续亏损: -77.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-Europe.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
每月30 USD
43%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
4
0%
73
64%
22%
1.93
5.91
USD
USD
11%
1:200