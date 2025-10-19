信号部分
Van Thu Bui

San Tin Vantage

Van Thu Bui
0条评论
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
58
盈利交易:
40 (68.96%)
亏损交易:
18 (31.03%)
最好交易:
3.18 USD
最差交易:
-3.40 USD
毛利:
22.90 USD (1 415 pips)
毛利亏损:
-23.48 USD (1 120 pips)
最大连续赢利:
7 (1.32 USD)
最大连续盈利:
5.54 USD (5)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
0.05%
最大入金加载:
6.12%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
-0.05
长期交易:
30 (51.72%)
短期交易:
28 (48.28%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
0.57 USD
平均损失:
-1.30 USD
最大连续失误:
3 (-6.76 USD)
最大连续亏损:
-6.76 USD (3)
每月增长:
1.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.49 USD
最大值:
10.67 USD (4.26%)
相对跌幅:
结余:
4.19% (10.67 USD)
净值:
1.50% (3.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD+ 21
USDJPY+ 18
EURUSD+ 11
AUDUSD+ 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD+ 0
USDJPY+ 0
EURUSD+ -2
AUDUSD+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD+ 99
USDJPY+ 149
EURUSD+ -63
AUDUSD+ 172
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.18 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1.32 USD
最大连续亏损: -6.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 09:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 07:00
Share of trading days is too low
2025.10.22 07:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 07:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 06:00
Share of trading days is too low
2025.10.22 06:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 06:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.19 17:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 17:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 17:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.19 17:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 17:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
