交易:
58
盈利交易:
40 (68.96%)
亏损交易:
18 (31.03%)
最好交易:
3.18 USD
最差交易:
-3.40 USD
毛利:
22.90 USD (1 415 pips)
毛利亏损:
-23.48 USD (1 120 pips)
最大连续赢利:
7 (1.32 USD)
最大连续盈利:
5.54 USD (5)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
0.05%
最大入金加载:
6.12%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
-0.05
长期交易:
30 (51.72%)
短期交易:
28 (48.28%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
0.57 USD
平均损失:
-1.30 USD
最大连续失误:
3 (-6.76 USD)
最大连续亏损:
-6.76 USD (3)
每月增长:
1.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.49 USD
最大值:
10.67 USD (4.26%)
相对跌幅:
结余:
4.19% (10.67 USD)
净值:
1.50% (3.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|21
|USDJPY+
|18
|EURUSD+
|11
|AUDUSD+
|8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|0
|USDJPY+
|0
|EURUSD+
|-2
|AUDUSD+
|3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|99
|USDJPY+
|149
|EURUSD+
|-63
|AUDUSD+
|172
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
最好交易: +3.18 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1.32 USD
最大连续亏损: -6.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-0%
0
0
USD
USD
268
USD
USD
9
100%
58
68%
0%
0.97
-0.01
USD
USD
4%
1:500