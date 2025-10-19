シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / San Tin Vantage
Van Thu Bui

San Tin Vantage

Van Thu Bui
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
40 (68.96%)
損失トレード:
18 (31.03%)
ベストトレード:
3.18 USD
最悪のトレード:
-3.40 USD
総利益:
22.90 USD (1 415 pips)
総損失:
-23.48 USD (1 120 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1.32 USD)
最大連続利益:
5.54 USD (5)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
0.05%
最大入金額:
6.12%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
-0.05
長いトレード:
30 (51.72%)
短いトレード:
28 (48.28%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
0.57 USD
平均損失:
-1.30 USD
最大連続の負け:
3 (-6.76 USD)
最大連続損失:
-6.76 USD (3)
月間成長:
1.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.49 USD
最大の:
10.67 USD (4.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.19% (10.67 USD)
エクイティによる:
1.50% (3.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD+ 21
USDJPY+ 18
EURUSD+ 11
AUDUSD+ 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD+ 0
USDJPY+ 0
EURUSD+ -2
AUDUSD+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD+ 99
USDJPY+ 149
EURUSD+ -63
AUDUSD+ 172
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.18 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1.32 USD
最大連続損失: -6.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
San Tin Vantage
30 USD/月
-0%
0
0
USD
268
USD
9
100%
58
68%
0%
0.97
-0.01
USD
4%
1:500
