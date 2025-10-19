- 자본
- 축소
트레이드:
59
이익 거래:
41 (69.49%)
손실 거래:
18 (30.51%)
최고의 거래:
3.18 USD
최악의 거래:
-3.40 USD
총 수익:
23.12 USD (1 432 pips)
총 손실:
-23.48 USD (1 120 pips)
연속 최대 이익:
7 (1.32 USD)
연속 최대 이익:
5.54 USD (5)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
0.05%
최대 입금량:
6.12%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 분
회복 요인:
-0.03
롱(주식매수):
30 (50.85%)
숏(주식차입매도):
29 (49.15%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.01 USD
평균 이익:
0.56 USD
평균 손실:
-1.30 USD
연속 최대 손실:
3 (-6.76 USD)
연속 최대 손실:
-6.76 USD (3)
월별 성장률:
2.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.49 USD
최대한의:
10.67 USD (4.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.19% (10.67 USD)
자본금별:
1.50% (3.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|21
|USDJPY+
|18
|EURUSD+
|11
|AUDUSD+
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|0
|USDJPY+
|0
|EURUSD+
|-2
|AUDUSD+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|99
|USDJPY+
|149
|EURUSD+
|-63
|AUDUSD+
|189
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.18 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1.32 USD
연속 최대 손실: -6.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
268
USD
USD
11
100%
59
69%
0%
0.98
-0.01
USD
USD
4%
1:500