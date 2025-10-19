- Прирост
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
40 (68.96%)
Убыточных трейдов:
18 (31.03%)
Лучший трейд:
3.18 USD
Худший трейд:
-3.40 USD
Общая прибыль:
22.90 USD (1 415 pips)
Общий убыток:
-23.48 USD (1 120 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.54 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
6.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
30 (51.72%)
Коротких трейдов:
28 (48.28%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
0.57 USD
Средний убыток:
-1.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.76 USD (3)
Прирост в месяц:
1.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.49 USD
Максимальная:
10.67 USD (4.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.19% (10.67 USD)
По эквити:
1.50% (3.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|21
|USDJPY+
|18
|EURUSD+
|11
|AUDUSD+
|8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|0
|USDJPY+
|0
|EURUSD+
|-2
|AUDUSD+
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|99
|USDJPY+
|149
|EURUSD+
|-63
|AUDUSD+
|172
Лучший трейд: +3.18 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.32 USD
Макс. убыток в серии: -6.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
