Van Thu Bui

San Tin Vantage

Van Thu Bui
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
40 (68.96%)
Убыточных трейдов:
18 (31.03%)
Лучший трейд:
3.18 USD
Худший трейд:
-3.40 USD
Общая прибыль:
22.90 USD (1 415 pips)
Общий убыток:
-23.48 USD (1 120 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.54 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
6.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
30 (51.72%)
Коротких трейдов:
28 (48.28%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
0.57 USD
Средний убыток:
-1.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.76 USD (3)
Прирост в месяц:
1.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.49 USD
Максимальная:
10.67 USD (4.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.19% (10.67 USD)
По эквити:
1.50% (3.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 21
USDJPY+ 18
EURUSD+ 11
AUDUSD+ 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ 0
USDJPY+ 0
EURUSD+ -2
AUDUSD+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ 99
USDJPY+ 149
EURUSD+ -63
AUDUSD+ 172
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.18 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.32 USD
Макс. убыток в серии: -6.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 09:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 07:00
Share of trading days is too low
2025.10.22 07:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 07:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 06:00
Share of trading days is too low
2025.10.22 06:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 06:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.19 17:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 17:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 17:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.19 17:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 17:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
San Tin Vantage
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
268
USD
9
100%
58
68%
0%
0.97
-0.01
USD
4%
1:500
