Van Thu Bui

San Tin Vantage

Van Thu Bui
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
40 (68.96%)
Negociações com perda:
18 (31.03%)
Melhor negociação:
3.18 USD
Pior negociação:
-3.40 USD
Lucro bruto:
22.90 USD (1 415 pips)
Perda bruta:
-23.48 USD (1 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.54 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
0.05%
Depósito máximo carregado:
6.12%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
-0.05
Negociações longas:
30 (51.72%)
Negociações curtas:
28 (48.28%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
0.57 USD
Perda média:
-1.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.76 USD (3)
Crescimento mensal:
1.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.49 USD
Máximo:
10.67 USD (4.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.19% (10.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.50% (3.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD+ 21
USDJPY+ 18
EURUSD+ 11
AUDUSD+ 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD+ 0
USDJPY+ 0
EURUSD+ -2
AUDUSD+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD+ 99
USDJPY+ 149
EURUSD+ -63
AUDUSD+ 172
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.18 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1.32 USD
Máxima perda consecutiva: -6.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.01 15:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 09:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 07:00
Share of trading days is too low
2025.10.22 07:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 07:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 06:00
Share of trading days is too low
2025.10.22 06:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 06:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.19 17:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 17:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 17:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.19 17:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 17:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
