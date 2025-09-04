- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 272
盈利交易:
1 058 (46.56%)
亏损交易:
1 214 (53.43%)
最好交易:
493.97 USD
最差交易:
-259.74 USD
毛利:
8 629.57 USD (49 318 101 pips)
毛利亏损:
-10 455.77 USD (50 157 187 pips)
最大连续赢利:
17 (142.16 USD)
最大连续盈利:
602.48 USD (10)
夏普比率:
0.02
交易活动:
104.34%
最大入金加载:
91.64%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
160
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.55
长期交易:
1 005 (44.23%)
短期交易:
1 267 (55.77%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-0.80 USD
平均利润:
8.16 USD
平均损失:
-8.61 USD
最大连续失误:
24 (-72.11 USD)
最大连续亏损:
-754.54 USD (4)
每月增长:
-0.69%
年度预测:
-8.37%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 458.01 USD
最大值:
3 310.25 USD (244.76%)
相对跌幅:
结余:
61.90% (326.18 USD)
净值:
28.49% (68.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2261
|XAUUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|62
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-871K
|XAUUSD
|32K
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +493.97 USD
最差交易: -260 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +142.16 USD
最大连续亏损: -72.11 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-41%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
17
0%
2 272
46%
104%
0.82
-0.80
USD
USD
62%
1:200