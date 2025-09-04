- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 315
利益トレード:
1 073 (46.34%)
損失トレード:
1 242 (53.65%)
ベストトレード:
493.97 USD
最悪のトレード:
-259.74 USD
総利益:
8 695.49 USD (49 488 899 pips)
総損失:
-10 572.94 USD (50 512 804 pips)
最大連続の勝ち:
17 (142.16 USD)
最大連続利益:
602.48 USD (10)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
103.30%
最大入金額:
91.64%
最近のトレード:
14 分前
1週間当たりの取引:
140
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
1 029 (44.45%)
短いトレード:
1 286 (55.55%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-0.81 USD
平均利益:
8.10 USD
平均損失:
-8.51 USD
最大連続の負け:
24 (-72.11 USD)
最大連続損失:
-754.54 USD (4)
月間成長:
-2.10%
年間予想:
-25.52%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 458.01 USD
最大の:
3 310.25 USD (244.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.90% (326.18 USD)
エクイティによる:
28.49% (68.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2304
|XAUUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|62
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-1.1M
|XAUUSD
|32K
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +493.97 USD
最悪のトレード: -260 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +142.16 USD
最大連続損失: -72.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
レビューなし
