シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CaubeTrader
Huynh Duy Thang Ho

CaubeTrader

Huynh Duy Thang Ho
レビュー0件
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -42%
Exness-MT5Real38
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 315
利益トレード:
1 073 (46.34%)
損失トレード:
1 242 (53.65%)
ベストトレード:
493.97 USD
最悪のトレード:
-259.74 USD
総利益:
8 695.49 USD (49 488 899 pips)
総損失:
-10 572.94 USD (50 512 804 pips)
最大連続の勝ち:
17 (142.16 USD)
最大連続利益:
602.48 USD (10)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
103.30%
最大入金額:
91.64%
最近のトレード:
14 分前
1週間当たりの取引:
140
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
1 029 (44.45%)
短いトレード:
1 286 (55.55%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-0.81 USD
平均利益:
8.10 USD
平均損失:
-8.51 USD
最大連続の負け:
24 (-72.11 USD)
最大連続損失:
-754.54 USD (4)
月間成長:
-2.10%
年間予想:
-25.52%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 458.01 USD
最大の:
3 310.25 USD (244.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.90% (326.18 USD)
エクイティによる:
28.49% (68.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 2304
XAUUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -1.9K
XAUUSD 62
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -1.1M
XAUUSD 32K
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +493.97 USD
最悪のトレード: -260 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +142.16 USD
最大連続損失: -72.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
レビューなし
2025.11.13 18:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 16:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 20:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 03:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 02:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 11:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください