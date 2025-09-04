SinyallerBölümler
Huynh Duy Thang Ho

CaubeTrader

Huynh Duy Thang Ho
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Exness-MT5Real38
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
122 (47.47%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (52.53%)
En iyi işlem:
32.73 USD
En kötü işlem:
-19.71 USD
Brüt kâr:
558.33 USD (5 337 771 pips)
Brüt zarar:
-572.04 USD (5 213 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (79.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.81 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
113.63%
Maks. mevduat yükü:
91.64%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
74 (28.79%)
Satış işlemleri:
183 (71.21%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
4.58 USD
Ortalama zarar:
-4.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-71.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.66 USD (17)
Aylık büyüme:
-2.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.07 USD
Maksimum:
97.57 USD (18.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.50% (97.57 USD)
Varlığa göre:
15.46% (1.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 124K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.73 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +79.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.28 00:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 23:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 04:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 01:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 00:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 16:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.04 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 16:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

