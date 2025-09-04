SeñalesSecciones
Huynh Duy Thang Ho

CaubeTrader

Huynh Duy Thang Ho
0 comentarios
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -41%
Exness-MT5Real38
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 287
Transacciones Rentables:
1 061 (46.39%)
Transacciones Irrentables:
1 226 (53.61%)
Mejor transacción:
493.97 USD
Peor transacción:
-259.74 USD
Beneficio Bruto:
8 684.98 USD (49 457 071 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 506.38 USD (50 314 855 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (142.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
602.48 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
103.30%
Carga máxima del depósito:
91.64%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
134
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
1 012 (44.25%)
Transacciones Cortas:
1 275 (55.75%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-0.80 USD
Beneficio medio:
8.19 USD
Pérdidas medias:
-8.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-72.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-754.54 USD (4)
Crecimiento al mes:
-1.19%
Pronóstico anual:
-14.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 458.01 USD
Máxima:
3 310.25 USD (244.76%)
Reducción relativa:
De balance:
61.90% (326.18 USD)
De fondos:
28.49% (68.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 2276
XAUUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -1.9K
XAUUSD 62
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -890K
XAUUSD 32K
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +493.97 USD
Peor transacción: -260 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +142.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -72.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real38" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
2025.11.13 18:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 16:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 20:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 03:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 02:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 11:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
