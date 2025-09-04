- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 287
Transacciones Rentables:
1 061 (46.39%)
Transacciones Irrentables:
1 226 (53.61%)
Mejor transacción:
493.97 USD
Peor transacción:
-259.74 USD
Beneficio Bruto:
8 684.98 USD (49 457 071 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 506.38 USD (50 314 855 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (142.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
602.48 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
103.30%
Carga máxima del depósito:
91.64%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
134
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
1 012 (44.25%)
Transacciones Cortas:
1 275 (55.75%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-0.80 USD
Beneficio medio:
8.19 USD
Pérdidas medias:
-8.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-72.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-754.54 USD (4)
Crecimiento al mes:
-1.19%
Pronóstico anual:
-14.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 458.01 USD
Máxima:
3 310.25 USD (244.76%)
Reducción relativa:
De balance:
61.90% (326.18 USD)
De fondos:
28.49% (68.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2276
|XAUUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|62
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-890K
|XAUUSD
|32K
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real38" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
