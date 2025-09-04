SinaisSeções
Huynh Duy Thang Ho

CaubeTrader

Huynh Duy Thang Ho
0 comentários
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -41%
Exness-MT5Real38
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 291
Negociações com lucro:
1 065 (46.48%)
Negociações com perda:
1 226 (53.51%)
Melhor negociação:
493.97 USD
Pior negociação:
-259.74 USD
Lucro bruto:
8 688.03 USD (49 463 497 pips)
Perda bruta:
-10 506.38 USD (50 314 855 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (142.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
602.48 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
103.30%
Depósito máximo carregado:
91.64%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
132
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
1 012 (44.17%)
Negociações curtas:
1 279 (55.83%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-0.79 USD
Lucro médio:
8.16 USD
Perda média:
-8.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-72.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-754.54 USD (4)
Crescimento mensal:
-0.86%
Previsão anual:
-10.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 458.01 USD
Máximo:
3 310.25 USD (244.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.90% (326.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.49% (68.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 2280
XAUUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -1.9K
XAUUSD 62
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -883K
XAUUSD 32K
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +493.97 USD
Pior negociação: -260 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +142.16 USD
Máxima perda consecutiva: -72.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
Sem comentários
2025.11.13 18:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 16:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 20:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 03:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 02:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 11:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
