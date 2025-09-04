- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 291
Negociações com lucro:
1 065 (46.48%)
Negociações com perda:
1 226 (53.51%)
Melhor negociação:
493.97 USD
Pior negociação:
-259.74 USD
Lucro bruto:
8 688.03 USD (49 463 497 pips)
Perda bruta:
-10 506.38 USD (50 314 855 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (142.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
602.48 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
103.30%
Depósito máximo carregado:
91.64%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
132
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
1 012 (44.17%)
Negociações curtas:
1 279 (55.83%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-0.79 USD
Lucro médio:
8.16 USD
Perda média:
-8.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-72.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-754.54 USD (4)
Crescimento mensal:
-0.86%
Previsão anual:
-10.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 458.01 USD
Máximo:
3 310.25 USD (244.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.90% (326.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.49% (68.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2280
|XAUUSD
|11
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-1.9K
|XAUUSD
|62
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-883K
|XAUUSD
|32K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +493.97 USD
Pior negociação: -260 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +142.16 USD
Máxima perda consecutiva: -72.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários
