Trades insgesamt:
2 333
Gewinntrades:
1 083 (46.42%)
Verlusttrades:
1 250 (53.58%)
Bester Trade:
493.97 USD
Schlechtester Trade:
-259.74 USD
Bruttoprofit:
8 792.44 USD (49 877 694 pips)
Bruttoverlust:
-10 723.12 USD (50 848 579 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (142.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
602.48 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
103.30%
Max deposit load:
91.64%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
148
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.58
Long-Positionen:
1 039 (44.53%)
Short-Positionen:
1 294 (55.47%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-72.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-754.54 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-3.85%
Jahresprognose:
-46.83%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 458.01 USD
Maximaler:
3 310.25 USD (244.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.90% (326.18 USD)
Kapital:
28.49% (68.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2322
|XAUUSD
|11
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-2K
|XAUUSD
|62
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-1M
|XAUUSD
|32K
Bester Trade: +493.97 USD
Schlechtester Trade: -260 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +142.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -72.11 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
