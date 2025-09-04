SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / CaubeTrader
Huynh Duy Thang Ho

CaubeTrader

Huynh Duy Thang Ho
0 Bewertungen
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -42%
Exness-MT5Real38
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 333
Gewinntrades:
1 083 (46.42%)
Verlusttrades:
1 250 (53.58%)
Bester Trade:
493.97 USD
Schlechtester Trade:
-259.74 USD
Bruttoprofit:
8 792.44 USD (49 877 694 pips)
Bruttoverlust:
-10 723.12 USD (50 848 579 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (142.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
602.48 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
103.30%
Max deposit load:
91.64%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
148
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.58
Long-Positionen:
1 039 (44.53%)
Short-Positionen:
1 294 (55.47%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-72.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-754.54 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-3.85%
Jahresprognose:
-46.83%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 458.01 USD
Maximaler:
3 310.25 USD (244.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.90% (326.18 USD)
Kapital:
28.49% (68.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 2322
XAUUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -2K
XAUUSD 62
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -1M
XAUUSD 32K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +493.97 USD
Schlechtester Trade: -260 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +142.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -72.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.13 18:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 16:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 20:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 03:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 02:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 11:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CaubeTrader
30 USD pro Monat
-42%
0
0
USD
5.9K
USD
17
0%
2 333
46%
103%
0.81
-0.83
USD
62%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.