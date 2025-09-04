СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CaubeTrader
Huynh Duy Thang Ho

CaubeTrader

Huynh Duy Thang Ho
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -40%
Exness-MT5Real38
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 256
Прибыльных трейдов:
1 050 (46.54%)
Убыточных трейдов:
1 206 (53.46%)
Лучший трейд:
493.97 USD
Худший трейд:
-259.74 USD
Общая прибыль:
8 585.09 USD (49 183 299 pips)
Общий убыток:
-10 333.44 USD (49 871 443 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (142.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
602.48 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
104.34%
Макс. загрузка депозита:
91.64%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
203
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
1 001 (44.37%)
Коротких трейдов:
1 255 (55.63%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.77 USD
Средняя прибыль:
8.18 USD
Средний убыток:
-8.57 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-72.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-754.54 USD (4)
Прирост в месяц:
1.60%
Годовой прогноз:
19.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 458.01 USD
Максимальная:
3 310.25 USD (244.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.90% (326.18 USD)
По эквити:
28.49% (68.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 2245
XAUUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -1.8K
XAUUSD 62
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -720K
XAUUSD 32K
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +493.97 USD
Худший трейд: -260 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +142.16 USD
Макс. убыток в серии: -72.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
Нет отзывов
2025.11.13 18:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 16:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 20:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 03:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 02:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 11:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.