Всего трейдов:
2 256
Прибыльных трейдов:
1 050 (46.54%)
Убыточных трейдов:
1 206 (53.46%)
Лучший трейд:
493.97 USD
Худший трейд:
-259.74 USD
Общая прибыль:
8 585.09 USD (49 183 299 pips)
Общий убыток:
-10 333.44 USD (49 871 443 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (142.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
602.48 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
104.34%
Макс. загрузка депозита:
91.64%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
203
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
1 001 (44.37%)
Коротких трейдов:
1 255 (55.63%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-0.77 USD
Средняя прибыль:
8.18 USD
Средний убыток:
-8.57 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-72.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-754.54 USD (4)
Прирост в месяц:
1.60%
Годовой прогноз:
19.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 458.01 USD
Максимальная:
3 310.25 USD (244.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.90% (326.18 USD)
По эквити:
28.49% (68.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2245
|XAUUSD
|11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-1.8K
|XAUUSD
|62
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-720K
|XAUUSD
|32K
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +493.97 USD
Худший трейд: -260 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +142.16 USD
Макс. убыток в серии: -72.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-40%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
16
0%
2 256
46%
104%
0.83
-0.77
USD
USD
62%
1:200