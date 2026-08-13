XOVR: ERShare公私交叉ETF
今日XOVR汇率已更改-0.94%。当日，交易品种以低点19.96和高点20.32进行交易。
关注ERShare公私交叉ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XOVR股票今天的价格是多少？
ERShare公私交叉ETF股票今天的定价为20.03。它在19.96 - 20.32范围内交易，昨天的收盘价为20.22，交易量达到1499。XOVR的实时价格图表显示了这些更新。
ERShare公私交叉ETF股票是否支付股息？
ERShare公私交叉ETF目前的价值为20.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.46%和USD。实时查看图表以跟踪XOVR走势。
如何购买XOVR股票？
您可以以20.03的当前价格购买ERShare公私交叉ETF股票。订单通常设置在20.03或20.33附近，而1499和-0.99%显示市场活动。立即关注XOVR的实时图表更新。
如何投资XOVR股票？
投资ERShare公私交叉ETF需要考虑年度范围16.37 - 21.66和当前价格20.03。许多人在以20.03或20.33下订单之前，会比较7.98%和。实时查看XOVR价格图表，了解每日变化。
ERShare公私交叉ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ERShare公私交叉ETF的最高价格是21.66。在16.37 - 21.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ERShare公私交叉ETF的绩效。
ERShare公私交叉ETF股票的最低价格是多少？
ERShare公私交叉ETF（XOVR）的最低价格为16.37。将其与当前的20.03和16.37 - 21.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XOVR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XOVR股票是什么时候拆分的？
ERShare公私交叉ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.22和14.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.22
- 开盘价
- 20.23
- 卖价
- 20.03
- 买价
- 20.33
- 最低价
- 19.96
- 最高价
- 20.32
- 交易量
- 1.499 K
- 日变化
- -0.94%
- 月变化
- 7.98%
- 6个月变化
- 15.98%
- 年变化
- 14.46%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%