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XOVR: ERShare公私交叉ETF

20.03 USD 0.19 (0.94%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XOVR汇率已更改-0.94%。当日，交易品种以低点19.96和高点20.32进行交易。

关注ERShare公私交叉ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XOVR股票今天的价格是多少？

ERShare公私交叉ETF股票今天的定价为20.03。它在19.96 - 20.32范围内交易，昨天的收盘价为20.22，交易量达到1499。XOVR的实时价格图表显示了这些更新。

ERShare公私交叉ETF股票是否支付股息？

ERShare公私交叉ETF目前的价值为20.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.46%和USD。实时查看图表以跟踪XOVR走势。

如何购买XOVR股票？

您可以以20.03的当前价格购买ERShare公私交叉ETF股票。订单通常设置在20.03或20.33附近，而1499和-0.99%显示市场活动。立即关注XOVR的实时图表更新。

如何投资XOVR股票？

投资ERShare公私交叉ETF需要考虑年度范围16.37 - 21.66和当前价格20.03。许多人在以20.03或20.33下订单之前，会比较7.98%和。实时查看XOVR价格图表，了解每日变化。

ERShare公私交叉ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ERShare公私交叉ETF的最高价格是21.66。在16.37 - 21.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ERShare公私交叉ETF的绩效。

ERShare公私交叉ETF股票的最低价格是多少？

ERShare公私交叉ETF（XOVR）的最低价格为16.37。将其与当前的20.03和16.37 - 21.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XOVR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XOVR股票是什么时候拆分的？

ERShare公私交叉ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.22和14.46%中可见。

日范围
19.96 20.32
年范围
16.37 21.66
前一天收盘价
20.22
开盘价
20.23
卖价
20.03
买价
20.33
最低价
19.96
最高价
20.32
交易量
1.499 K
日变化
-0.94%
月变化
7.98%
6个月变化
15.98%
年变化
14.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%