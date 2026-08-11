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XOVR: ERShares Private-Public Crossover ETF

20.23 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XOVR за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.05, а максимальная — 20.32.

Следите за динамикой ERShares Private-Public Crossover ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XOVR сегодня?

ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) сегодня оценивается на уровне 20.23. Инструмент торгуется в пределах 20.05 - 20.32, вчерашнее закрытие составило 20.22, а торговый объем достиг 416. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XOVR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ERShares Private-Public Crossover ETF?

ERShares Private-Public Crossover ETF в настоящее время оценивается в 20.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.60% и USD. Отслеживайте движения XOVR на графике в реальном времени.

Как купить акции XOVR?

Вы можете купить акции ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) по текущей цене 20.23. Ордера обычно размещаются около 20.23 или 20.53, тогда как 416 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XOVR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XOVR?

Инвестирование в ERShares Private-Public Crossover ETF предполагает учет годового диапазона 16.37 - 21.66 и текущей цены 20.23. Многие сравнивают 9.06% и 17.14% перед размещением ордеров на 20.23 или 20.53. Изучайте ежедневные изменения цены XOVR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ERShares Private-Public Crossover ETF?

Самая высокая цена ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) за последний год составила 21.66. Акции заметно колебались в пределах 16.37 - 21.66, сравнение с 20.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ERShares Private-Public Crossover ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ERShares Private-Public Crossover ETF?

Самая низкая цена ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) за год составила 16.37. Сравнение с текущими 20.23 и 16.37 - 21.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XOVR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XOVR?

В прошлом ERShares Private-Public Crossover ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.22 и 15.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.05 20.32
Годовой диапазон
16.37 21.66
Предыдущее закрытие
20.22
Open
20.23
Bid
20.23
Ask
20.53
Low
20.05
High
20.32
Объем
416
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
9.06%
6-месячное изменение
17.14%
Годовое изменение
15.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%