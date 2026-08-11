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XOVR: ERShares Private-Public Crossover ETF
Курс XOVR за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.05, а максимальная — 20.32.
Следите за динамикой ERShares Private-Public Crossover ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XOVR сегодня?
ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) сегодня оценивается на уровне 20.23. Инструмент торгуется в пределах 20.05 - 20.32, вчерашнее закрытие составило 20.22, а торговый объем достиг 416. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XOVR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ERShares Private-Public Crossover ETF?
ERShares Private-Public Crossover ETF в настоящее время оценивается в 20.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.60% и USD. Отслеживайте движения XOVR на графике в реальном времени.
Как купить акции XOVR?
Вы можете купить акции ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) по текущей цене 20.23. Ордера обычно размещаются около 20.23 или 20.53, тогда как 416 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XOVR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XOVR?
Инвестирование в ERShares Private-Public Crossover ETF предполагает учет годового диапазона 16.37 - 21.66 и текущей цены 20.23. Многие сравнивают 9.06% и 17.14% перед размещением ордеров на 20.23 или 20.53. Изучайте ежедневные изменения цены XOVR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ERShares Private-Public Crossover ETF?
Самая высокая цена ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) за последний год составила 21.66. Акции заметно колебались в пределах 16.37 - 21.66, сравнение с 20.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ERShares Private-Public Crossover ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ERShares Private-Public Crossover ETF?
Самая низкая цена ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) за год составила 16.37. Сравнение с текущими 20.23 и 16.37 - 21.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XOVR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XOVR?
В прошлом ERShares Private-Public Crossover ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.22 и 15.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.22
- Open
- 20.23
- Bid
- 20.23
- Ask
- 20.53
- Low
- 20.05
- High
- 20.32
- Объем
- 416
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 9.06%
- 6-месячное изменение
- 17.14%
- Годовое изменение
- 15.60%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%