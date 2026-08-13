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VSHY: Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

21.82 USD 0.05 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VSHY汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点21.76和高点21.82进行交易。

关注Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VSHY股票今天的价格是多少？

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF股票今天的定价为21.82。它在21.76 - 21.82范围内交易，昨天的收盘价为21.77，交易量达到4。VSHY的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF股票是否支付股息？

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF目前的价值为21.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.32%和USD。实时查看图表以跟踪VSHY走势。

如何购买VSHY股票？

您可以以21.82的当前价格购买Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在21.82或22.12附近，而4和0.28%显示市场活动。立即关注VSHY的实时图表更新。

如何投资VSHY股票？

投资Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF需要考虑年度范围21.41 - 22.08和当前价格21.82。许多人在以21.82或22.12下订单之前，会比较0.46%和。实时查看VSHY价格图表，了解每日变化。

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF的最高价格是22.08。在21.41 - 22.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF的绩效。

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF（VSHY）的最低价格为21.41。将其与当前的21.82和21.41 - 22.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VSHY股票是什么时候拆分的？

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.77和-0.32%中可见。

日范围
21.76 21.82
年范围
21.41 22.08
前一天收盘价
21.77
开盘价
21.76
卖价
21.82
买价
22.12
最低价
21.76
最高价
21.82
交易量
4
日变化
0.23%
月变化
0.46%
6个月变化
-0.09%
年变化
-0.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%